Ultime Notizie Roma del 28-08-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 28 agosto Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio risposta degli Stati Uniti dell’attentato all’aeroporto di Kabul Cafè almeno 170 morti 200 feriti un drone americano ucciso una delle menti dell’isis K ritenuto dagli organizzatori di prossimi attacchi è stato colpito mentre era a bordo di un veicolo nella provincia fuga Nadine Hangar i raid è stato approvato da biden e ordinata dal ministro Austin e intanto l’ambasciata americana di nuovo chiesto ai suoi di allontanarsi immediatamente dall’aeroporto di Cavour per minacce alla sicurezza ed è crollato ieri da camole con scalo a Kuwait City a Teresa stamattina all’aeroporto Romano di Fiumicino l’ultimo volo del Ponte aereo umanitario organista nell’Italia in C 130 dell’Aeronautica Militare farà rientrare altre 110 persone tra cui 58 afghani a bordo anche l’ambasciatore Pontecorvo Il Consolevia Libera del CPS al prolungamento del Green passa il certificato verrà 12 mesi contro gli attuali nuove Trend positivo per le vaccinazioni del personale scolastico e virgola 45% ha ricevuto la prima dose o la Dose unica la Toscana vieterà Dal 30 settembre l’ingresso nei luoghi pubblici ai non vaccinati l’Unione Europea pensa di non tiri viaggi cittadini americani non immunizzati la pedaliera la riduzione degli acquisti di titoli entro il 2021 l’annuncio è arrivato ieri dal governatore Powell secondo cui la pandemia di covid e resta ancora una minaccia la crescita Delta crea rischi a breve termini chiusura positiva ieri sera Avoltri con Standard & Poor’s 500 e Nasdaq da record Sara carcerato Stira stira un uomo condannato 5 anni fa per L’assassinio di Robert Kennedy il board della California concesso infatti la libertà condizionale al settantasettenne rifugiato palestinese a spingere per la sua scarcerazione siagirati nei giorni scorsi anche uno di 5 feriti nell’attentato e alcuni figli di Bobby lo sport negli anticipi della seconda giornata della Serie A di calcio L’Inter vince 3-1 in casa del Verona con doppio corre mentre l’Udinese batte 3-0 il Venezia oggi in campo Atalanta Bologna Lazio Spezia alle 18:30 Fiorentina e Torino Juve Empoli a 20:45 Ronaldo lascia i bianconeri e Vale United Mancini con 34 giocatori per il raduno dell’Italia che inizia domani per le qualificazioni al Qatar rientro zaniolo novità scamacca altre due medaglie invece per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo del trio femminile argento per barboni nella classe bronzo per la Plebani in pdf due nipoti azzurri salgono così a 15 in Italia Tavano il medagliere per i motori oggi le qualifiche della 1A in Belgio della MotoGP Silverstone in Inghilterra e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa