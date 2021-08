Ultime Notizie Roma del 28-08-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritornati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Kuwait City il c130 dell’Aeronautica Militare ha portato in Italia 110 persone tra cui 58 afghani a bordo anche l’ambasciatore Ponte Il Console Cloud i carabinieri del Tuscania ad accoglierli c’erano il ministro degli Esteri Luigi Di Maio il comandante della Brigata mobile dei Carabinieri generale Stefano iasson siamo il primo paese dell’Unione Europea per i cittadini afghani papà ti ha segnato Di Maio Aggiungendo che adesso inizia una fase 2 in Afghanistan e le palle il nostro imperativo deve essere non abbandonare il popolo afghano c’è una grande preoccupazione per le minacce terroristiche risposta degli Stati Uniti dell’attentato all’aeroporto di Kabul che ha fatto almeno 170 morti e 200 feriti un drone americano ucciso una delle menti dell’isis K ritenuto tra gli organizzatori di prossimi attacchi è stato colpito mentre era a bordo veicolo nella provincia di nangarhar il Raid è stato approvato da biden e ordinato dal ministro Austin intanto l’ambasciata americana di nuovo chiesto ai suoi cittadini di allontanarsi immediatamente dall’aeroporto di Cavour minaccia la sicurezza via Libera del CPS al prolungamento del greenpath il certificato verrà 12 mesi contro gli attuali 9 l’Unione Europea pensa diventare da lunedì viaggi in Europa i cittadini non vaccinati di alcuni paesi tra cui Stati Uniti Israele in breve discesa 101 da 1,1 stelle l’incidenza 77 speranza firma l’ordinanza per la Sicilia in zona gialla la Sardegna si salva con le Intensive Menton i nuovi contagi scende il tasso di positività prende positivo per le vaccinazioni del personale di scuole università il 90,45% ha ricevuto la prima dose la Dose unica soddisfatto il ministro l’ambasciata al cinese a Washington accusato l’intelligence americana di manipolazione politica dopo la pubblicazione di un rapporto americano che accusa Pechino di nascondere informazioni chiave sulle origini della pandemia di covid in rapporto mostra che gli Stati Uniti sono decisi a seguire la strada sbagliata della manipolazione politica ha fermato l’ambasciata in una nota La ricerca si basa sulla presunzione di colpevolezza della Cina e allo scopo di utilizzarsi come capro espiatorio sottolinea e ci fermiamo qui per il momento Vi auguro ancora una buona giornata arrestate in nostra compagnia

