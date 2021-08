Ultime Notizie Roma del 28-08-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano terrigno Aumentano i casi covid-19 persone con età superiore a 60 anni rispetto alla settimana precedente il reggiseno alto in aumento dell’età media negli ultimi 14 giorni che arriva a 33 anni quindi che era vestito dell’istituto superiore di sanità che comple del monitoraggio settimanale da fine giugno 2021 Ti ho salvato un aumento dell’incidenza settimanali nella popolazione di età fa il 040 anni ad ottobre rischiamo l’ulteriore aumento contagi con l’avvio delle attività lavorativa e soprattutto di quelle scolastiche bisogna vaccinare di più obbligo mascherina in classe test rapidi Magari anche di gruppo frequenta gli studenti e quanto sostiene il matematico Giovanni Sebastiani istituto per le applicazioni del calcolo del consiglio nazionale delle ricerche CNR alla luce dei dati sono immunizzazioni la media dei vaccini della settimana scorsa è stata di 200 mila dosi al giorno esteri molte delle persone morte nel latteaeroporto di Kabul siamo stati uccisi dai soldati americani nella carta nella confusione seguito alle esplosioni lo riferisce il inviato in Afganistan della BBC riportando le parole di alcuni testimoni è allerta ma sì ma negli Stati Uniti per il timore di attacchi sul territorio americano sulla chat e l’evacuazione della pianista né di attacco a Kabul in particolare ci stanno tracciando tre minacce principali compresa l’infiltrazione di cellule dell’isis o di al qaida e il processo di formazione di profughi afghani in corso un approfondito streaming di chi era detto il capo dell’intelligence americana al sanguinoso attacco aeroporto di Kabul e intanto non si è fatta attendere dopo essersi presentata davanti alle telecamere in lacrime e davvero assicurato che responsabili dell’attentato l’avrebbero pagata il presidente Joe biden autorizzato un raid in Afghanistan durante il quale è stata colpita uccisa una delle menti dell’isis Che progettava futuri attacchi argomento lo sport vogliamo a Tokyo Bebe vio ha conquistato il suo secondo oro paralimpico nel fioretto femminile categoria B da 24 ore di Pomigliano Veneto ha sconfitto per 15 a 9 la cinesechi gioca ha battuto in finale a Rio 2016 per 15 a 7 salgono a 18 le medaglie dell’Italia ai giochi paralimpici giapponesi e tutto per il momento l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa