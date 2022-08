Ultime Notizie Roma del 28-08-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il carnet via spinge nel vivo la campagna elettorale con una stangata d’autunno da 700 €11 a famiglia tra settembre e novembre per gli aumenti di prezzi e tariffe treni da Torino a chiedere un timeout per supportare il governo varare misure comuni lega Fratelli d’Italia e Forza Italia spronano l’esecutivo sul nucleare rinnovabile Chi ha fatto cadere i draghi Non può chiedere nulla ferma Letta Salvini fredda intanto sull’ipotesi meloni premier nel caso Fratelli d’Italia via il partito più votato Mattarella sceglierà sottolinea il leader della Lega nel team di esperti selezionato dall’aia per la centrale di zaporizhia C’è anche l’Italia riporta New York Times e sotto Biondo che non avranno invece i rappresentanti negli Stati Uniti nel Regno Unito c’è il rischio di una fuoriuscita di sostanze radioattive dall’impianto secondo la società Nazionale ucraina per la produzione di energia nucleare energonallerta gialla per il maltempo oggi 11 regioni d’Italia Abruzzo Basilicata Campania Emilia Romagna Lazio Lombardia Marche Molise Toscana Umbria e Veneto un fulmine ha colpito tre ragazzi Romani nei pressi dell’ Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore in provincia dell’Aquila uno di loro in gravi condizioni domani funerali di Alberto Balocco due navi da guerra americane Sono passate attraverso lo stretto di Taiwan annunciato oggi la Marina degli Stati Uniti la prima volta che cade della manovra militare che vaccino ha condotto vicino all’Isola questo passaggio dimostra l’impegno degli Stati Uniti per una regione indopacifico è libera aperta Aspè ci sarà un comunicato stampa della Marina americana record di sbarchi a Lampedusa in meno di un’ora sono arrivati 200 migranti su 11 balconi in 24 ore sono sbarcate dunque oltre 1000 persone su 46 più di 340 I migranti arrivate invece a Pantelleria caos Intanto in Libia con 23 morti e 140 feriti negli scontri di ieri a Tripoli portagiornata della Serie A di calcio Juventus Roma finisce 1-1 mentre il Milan vince 2 a 0 in casa col bologna Spezia Sassuolo 22 Cremonese Torino 1 a 2 oggi le altre te le unità 1 Sampdoria Verona Atalanta alle 18:30 Fiorentina Napoli Champions 20:45 per la Formula 1 si corre oggi il GP del Belgio con la Ferrari in pole e la rossa di Leclerc dal sedicesimo posto e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa