Ultime Notizie Roma del 28-08-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale la corona Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono le misure contro il caro energia infiammare la campagna elettorale con tutti contro tutti che invece una soprattutto sui social per affrontare questa situazione difficile non servono le strade grandi proposte del dottor Calenda serve un decreto del governo per sterilizzare subito gli aumenti con adeguati Ristori e crediti di imposta occorre un’iniziativa comune Europea per negoziare il prezzo del gas lo dice Silvio Berlusconi al MEF si sta studiando un nuovo intervento a tutela di famiglie imprese ma solo tra lunedì e martedì Si capiranno Quali sono i margini di azione due navi da guerra americane la ius ampiezza me la scendi giù sono passate attraverso lo stretto di Taiwan lo ha annunciato la Marina degli Stati Uniti la prima volta che accade dopo le manovre militari senza precedenti che la Cina ha condotto vicino all’Isola questodimostra l’impegno degli Stati Uniti per una regione indopacifico è libera è aperta si legge in un comunicato stampa della Marina americana è rimasta schiacciata sotto una statua di marmo nel giardino di un albergo di Monaco di Baviera in Germania Dove si trovava in vacanza con i suoi genitori il fatale incidente accaduto a Lavinia 7 anni figlia di due avvocati originari di Napoli Michele trematerra e Valentina Poggi secondo quanto emerge le prime ricostruzioni riportate dal Corriere del Mezzogiorno pare che la statua non fosse fissata al suolo perché ritenuta pesante quindi inamovibile tre giovani escursionisti sono stati colpiti da un fulmine mentre si trova sul Gran Sasso a L’Aquila il 118 e soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo sono intervenuti in elicotteri li hanno recuperati con grande difficoltà in un tratto impervio della montagna mentre nella zona si stava battendo un violento nubifragio uno degli escursionisti un ventottenne di Tivoli è in condizioni gravissime porto nella terza giornata di Serie A il Milan batte 20 il Bologna si porta7 in e classifiche supera i cugini dell’Inter a San Siro ottima prima da titolare perde che serve alle aula per il primo gol stagionale il portoghese è in serata di Grazia e al 58esimo regala giro ad un pallone che il francese in acrobazia Infila le spalle di Scrubs Chi è che chiude il match per gli Emiliani un palo esterno con sassone alla 68a e noi per il momento ci fermiamo qui a voi tutti ancora augurio di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto noi ci ritroviamo più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa