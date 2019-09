Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla in studio Roberta Frascarelli il movimento dei giovani per il clima fridaysforfuture ispirato da Greta thunberg torna in piazza in 160 città italiane da Napoli per il terzo sciopero globale del clima dopo quelli del 15 marzo e 24 Maggio cortei in mattinata nel centro delle città un comizio collettivo finale nel parlano gli attivisti di 173 gruppi locali secondo il dato fornito da Gianfranco Mascia sono oltre un milione di partecipanti ai cortei è giusto che ci sia un confronto stare in Parlamento sul fine vita mentre Non ho dubbi che esista un diritto alla vita per nodi tutti i diritti della persona e dico che è da dubitare ci sia un diritto alla morteinterviene da giurista e da cattolico sul delicatissimo tema del fine vita e non si tira indietro pure con la promessa di non voler posizionare il dibattito in corso mettendo in campo le sue convinzioni personali che sono chiare Sepi stabilisse un diritto alla morte quantomeno ai medici dovrebbe essere garantito il diritto all’obiezione di presenza è così già parlato senza tuttocampo a Ceglie Messapica in un’intervista pubblica nella quale ha toccato quasi tutti i nodi del dibattito politico fino all’altare il Mattarella bis la testa Walker inviato speciale statunitense In Ucraina si è dimesso un giorno dopo la diffusione della denuncia di 1007 salta sulla telefonata in cui il presidente americano Donald Trump chiesa quello ucraino di indagare ibidem e sul tentativo di insabbiare la dipendenza dall’alcol del cantante James Hetfieldil tour mondiale dei Metallica siamo davvero spiacenti di informare i nostri fan che dobbiamo rimandare le prossime date in Australia e Nuova Zelanda scrivono gli altri tre componenti della band americana in una nota pubblicata sulle pagine Social dal gruppo e nord e sud Italia farmacisti presi d’assalto questi giorni dai cittadini alla ricerca di informazioni in questi ultimi giorni si è creato il panico per le salse liste che sono circolate su WhatsApp di farmaci contaminati noi farmacisti cerchiamo di fare chiarezza ma facciamo fatica perché pazienti non solo chiedono informazioni ma non si accontentano della risposta Siamo al paradosso bli internet the minor cessat ha lo spiega Vittorio Contarina presidente di Federfarma Roma a seguito delle fake news girate ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa