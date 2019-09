Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli un elefante stato avvisato filmato mentre passeggiava sul marciapiede di una strada di Francavilla Fontana Brindisi nei pressi di via Spagna dal quale si sarebbe allontanato dal circo che si trova nelle vicinanze non è chiaro se al suo fianco mi fosse anche un domatore la presenza dell’elefante ha destato sorpresa tant’è che molti lo hanno ripreso con i telefonini e il video della passeggiata dell’animale è diventato virale i casellanti ai dipendenti delle società autostradali tornano a incrociare le braccia il 13 e il 14 ottobre con un nuovo sciopero nazionale dopo quelli fatti durante l’esodo è il controesodo estivo a determinare lo sciopero le tue modalità devono essere ancora definite è stata una nuova rottura nella trattativa per il rinnovo del contrattocanale del lavoro che sembrava invece avviata una soluzione positiva molti dei nuovi farmaci anticancro a non ridotto valore aggiunto per i pazienti in termini di sopravvivenza qualità di vita o trattamento delle complicanze rispetto ai trattamenti standard e vedono raramente giustificato il proprio posto Extra È questa la conclusione di due studi internazionali Presentati al congresso della società europea di Oncologia Medica negli ultimi vent’anni in Italia solita quasi una pianta da frutto su quattro fra mele pere pesche arancia albicocche con grave danno produttivo e ambientale quanto emerge dal rapporto Coldiretti SOS clima per l’agricoltura italiana presentato al villaggio contadino che si è aperto a Bologna nel giorno del terzo sciopero mondiale per il clima che per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa