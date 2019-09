Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto relazione da Francesco Vitale in studio i democratici americani accelerano solo impeachment di Trump i capi di imputazione potrebbero essere redatti entro la fine di ottobre scade intanto La prima festa dell’ Ucraina si dimette inviato speciale americana Kiev chart Walker l’avvocato personale del presidente americano Giuliani afferma che non testimonierebbe alla congresso senza l’ok di Trump stanno aperti stamani di per le elezioni presidenziali e oltre milioni di giovani ieri in Piazza in 170 città in Italia per il terzo fridaysforfuture sciopero globale per il clima di compleanno colorato 27 paesi in tutto il mondo Claudio al successo dell’iniziativa il vice premier ungherese Guglia l’attacco è una bambina malata manipolata da alcuni resta l’allerta per il ghiacciaio sul Monte Bianco che scivola di 40 cm il giorno oggi sopralluogogovernatore della Val d’Aosta conto alla rovescia per la prima legge di bilancio del governo giallorosso che lunedì sveglierai piani per il 2020 nella nota di aggiornamento al Def come tutte le promesse che le clausole IVA saranno Disattiva si lavora qualche modulazione ma con beneficio per gli italiani dopo una rottura sul contratto I sindacati hanno proclamato uno sciopero dei Lavoratori delle autostrade il 13 e 14 ottobre e mentre dubbi che esiste un diritto alla vita Dico che da dubitare invece ci sia un diritto alla morte da giurista da cattolico il premier Conte interviene così Sul fine vita e chiede ai medici sia garantito il diritto all’obiezione che è giusto che ci sia un confronto serio e Parlamento bisogna fare una legge in fronte laico dei camici Bianchi prende il cazzo è distante dalla posizione nell’ordine ripartirà giovedì in commissione alla camera l’esame di legge sulla cittadinanza che introduce lo Ius culturae il governo intanto accelera sulla riforma della Giustizia Elia entro l’anno è stato stabilito in un vertice ieri tra con te Buone ferie Orlando l’obiettivo è quello di dimezzare i tempi dei processiil massimo per quelli penali 4 anni di media per quelli civili oggi alla sesta giornata della Serie A di calcio la Juventus fa la alle 15 sampdoria-inter alle 18 e sto solo Atalanta 20:45 gioca anche la piccola Benevento che ospita l’Italia sogno d’oro intanto contro i 38 Ultras bianconeri coinvolti nell’inchiesta last Brenner per cinque di loro per la prima volta sono stati applicati Daspo Formula 1 oggi a soci le qualifiche del GP di Russia ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa