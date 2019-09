Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio se già perso in Afghanistan per le elezioni presidenziali sono circa 9 milioni e mezzo alle persone chiamata esprimersi Oltre 70 mila le persone delle forze di sicurezza schierate si tengono Infatti attentati altri atti di violenza il primo incidente significativo si è registrato a kandahar nel sud del paese 15 i feriti per una esplosione voltiamo pagina è arrivato il via libera del Consiglio di Stato a fare richiesto dal Ministero delle Infrastrutture sul decreto che definisce le caratteristiche tecniche dei seggiolini anti abbandono introdotti con la legge 117 del 2018 il consiglio però ha sollevato alcune osservazioni al provvedimento la cui assenza ha causato Tra l’altro la proroga dell’obbligo inizialmente fissato per il primo luglio scorso di avere un seggiolino anti abbandonocambiamo ancora argomento oltre un milione di persone in piazza da nord a sud degli studenti si sono dati appuntamento in oltre 180 piazze per chiedere ai potenti della terra un impegno concreto per la terza volta che i ragazzi insieme alle associazioni ambientaliste e ai sindacati scendono in strada rispondendo alla chiamata di Greta tumberg La giovane attivista svedese che da oltre un anno è diventata la portavoce dei ragazzi di tutto il mondo per la tutela ambientale i corta italiani hanno chiuso il ciclo di eventi della climate Action week nei giorni scorsi altre centinaia di migliaia di studenti hanno manifestato in diverse Nazioni dall’Australia la Thailandia dal Indonesia ahli spendiamo ancora argomento i Metallica hanno deciso di rinviare alcune date del loro tour mondiale a causa dei problemi con l’alcol del cantante James Hetfield ad annunciarlo stop un post sui social firmato gli altri tre componenti della band americana il batterista Lars Ulrich il chitarrista Chi è il bassista Robert Trujillo in particolare saltano le date in Australia e Nuova Zelandali portiamo ancora pagina prima di chiudere un’altra notizia che arriva da Washington cade la prima testa nell’ucraina Get Cart Walker l’inviato speciale americani in Ucraina si è dimesso un giorno dopo la diffusione della denuncia di 107 talpa sulla telefonata in cui il presidente americano Donald Trump chiesa quello ucraino vado virginactive indagare Irene sui 30 kg di insabbiare la lo riferisce la CNN Walker citato nella denuncia Avvisa l’avvocato personale del Tycoon Rudy Giuliani con un altro collaboratore del leader ok E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa