Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio poco dopo l’apertura delle Urne per le elezioni presidenziali almeno 15 persone sono rimaste ferite sabato a causa di un esplosione di una bomba di un seggio elettorale a kandahar nel sud dell’Afghanistan riferisce un funzionario dell’ospedale locale e ieri in quasi 160 città italiane 27 paesi del mondo i giovani sono scesi in piazza per chiedere azioni forte immediate contro i cambiamenti climatici terza volta che il movimento fridays for futures ispirato da Greta Tumblr che organizzano sciopero globale attivista svedese augurato buona fortuna ai manifestanti ha twittato il cambiamento sta arriva da pochi giorni la Corte Costituzionale si è espressa dichiarando non punibile aiuto al suicidio assistito in alcuni casi determinati e chiesto dal Parlamento di legiferare sulla materiada Ceglie Messapica in provincia di Brindisi il premier Giuseppe Conte nel corso di un’intervista con il direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino Ha dichiarato che mentre necessario fare una legge in materia e anche necessario per mettere obiezione di coscienza mentre Non ho dubbi esista un diritto alla vita ha detto con te è da dubitare ci sia un diritto alla morte per i medici Bisognerebbe riconoscere quantomeno l’obiezione di coscienza e giovedì 3 ottobre ripartirà in commissione affari costituzionali della camera discussione sulle proposte di legge in materia di cittadinanza agli stranieri vista anche la nuova maggioranza Movimento 5 Stelle il relatore sarà giù Brescia del MoVimento 5 Stelle presidente della commissione dopo che l’ex senatore e relatore Roberto Speranza è entrata a far parte del governo Conte bis come ministro della Salute cambiamo ancora argomento Bellavista per certi professori pagamento per altre raccomandazione se possibile merito solo come optional così si fanno gli esami in un immaginario università siciliana raccontata da tutto a posto di giàsantino in sala dal 3 ottobre con Medusa in più di 250 copie con protagonisti Roberto Lipari e Luca Zingaretti prodotto dal figlio di razza è con Ficarra e Picone come angeli custodi il film è nello spirito una sorta di spin-off l’ora legale avere una satira che racconta con la giusta crudeltà un pezzo di malcostume italiano Questa volta obiettivo dello scandalo E appunto l’università dove i docenti hanno tutti lo stesso cognome sono tutti in parti Dove si fa carriera lavando l’auto del proprio professore tutto a posto è stato girato a Catania mano nella sua università risultata poco disponibile anche per lo scandalo dei concorsi truccati sono coincidenza spiega il regista da vedere al cinema e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa