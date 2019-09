Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ritrovati l’ascolto della relazione da Francesco Vitale in studio cade la prima testa nell’ucraina Gate l’inviato speciale americano in Ucraina Walker si è dimesso un giorno dopo la diffusione della denuncia di 1007 talpa sulla telefonata in cui americano Donald Trump chiesa quella ucraino Wladimir zaleski di indagare e sul tentativo di non cambiarla Walker mise in contatto l’avvocato personale del Tycoon Rudy Giuliani con un altro collaboratore bella leader che andiamo al momento giusto che ci sia un confronto serio in Parlamento sul fine vita mentre Non ho dubbi che esistono diritto alla vita perno di tutti i diritti della persona dico che è da dubitare ci sia un diritto così premier Giuseppe Conte interviene da Giuditta da cattolico sul delicatissimo tema del suicidio assistito è pur con la premessa di non voler condizionare il dibattito in corso mette in campo le sue convinzioniopinione personale non voglio farla pensare in questo dibattito ma dal giurista forse anche da cattolico direi che mentre non esiste un diritto alla vita anzi il diritto alla vita l’ho già detto e il perno di tutti i diritti della persona no la premessa dire necessaria in fondo è da dubitare che poi ci sia un diritto alla morte Mi spiego meglio esistono sicuramente un diritto all’autodeterminazione riconosciuto Io scelgo le mie cure io scendo se sotto sotto forma o meno a un trattamento per scegliere di essere avviato alla morte e chiedere diciamo l’ausilio di personale che dovrebbe essere quantomeno specializzato qualificato per questo può essere un po’ dubbio Ecco che questodiritto all’autodeterminazione che spinge fino al diritto alla morte detto questo era veramente completa e leggi dato anche la classe medica giustamente se dovesse arrivare presto quantomeno Bisognerebbe riconoscere il diritto all’obiezione di coscienza per chi non se la sente avendo fatto il giuramento di Ippocrate di procurare la morte a queste condizioni alla Camera di parte in commissione affari costituzionali l’esame della legge sulla cittadinanza che introduce il cosiddetto ius culture lo dice per dirigente della commissione Giuseppe Brescia che sarà anche relatore alla Riforma l’esame riprenderà giovedì 3 ottobre il testo a prima firma laura-boldrini-ride stato incasinato in quotazione è Improta opposizioni Leo nel ottobre 2018 e relatore Roberto Speranza ora divenuto ministro portiamo quella pagina un milione di giovani è sceso in piazza in tutta Italia così come nel resto del mondo in occasione del terzo appuntamento dei fridays for futures la mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climaticirichiamare i governi alle loro responsabilità la figura simbolo di venerdì di protesta e attivista svedese Greta Tumblr che su Twitter scrive dall’Italia immagini spettacolari e dall’Italia andiamo a Londra una regina Elisabetta reinventata dalla fantasia di oltre 30 artisti contemporanei non senza Qualche tocco di ironia di satira sul mondo di riverenza creativa Ma in effetti celebrato in un tributo in forma d’arte come una roccia di una Gran Bretagna sballottata in questi tempi dalle incertezze dalle divisioni della brexit oltre che come uno dei pochi punti fermi in un robot senza + bussole e il senso che lo senatore può rintracciare per le opere di God Save the Queen mostra inaugurata di l’altroieri è aperta al pubblico negli spazi del Motor Village di Melbourne un concessionario vetrina di fiat-chrysler nel cuore di Londra oltre curata da Monica Colussi film italiano ormai riconosciuta nell’organizzazione di eventi sulle cene artistiche delle capitale del Regno Unito è che dichiara le proprie intenzioni fin dal titolo tratto dal universalmente Notodi riferire tutto dell’inno nazionale britannico ed è tutto buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa