Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 15:10

primatesta nell'ucraina Gates Talker l'inviato speciale americano in Ucraina si è dimesso un giorno dopo la diffusione della di luce di 1007 talpa sulla telefonata in cui presidente Donald Trump Chiese quello ucraino Wladimir zielinski di indagare bene sul tentativo di insabbiare la lo riferisce la CNN Walker citato nella denuncia mise in contatto l'avvocato personale del Tycoon Rudy Giuliani con collaboratore del leader ucraino andiamo a Roma chiuso per irregolarità nel occupazione del suolo pubblico con tavolini sistemati fuori dallo spazio consentito che multato perché gli ottanta euro Francia Giunti al conto già salatissimo pagato da due turiste giapponesi in un ristorante nel centro storico di Roma a pochi passi da Castel Sant'Angelo il giorno dopo la denuncia dello scontrino da 42080 pagato dalle donne per un pranzo la polizia locale di Roma è intervenuto nell'esercizio di via Banco di Santo Spirito anche su indicazione del Campidoglio per verificarne le eventuali irregolarità ristorante era stato già chiuso per 5 giorni nelle scorse settimane per i tavolini all'aperto sistemati oltre la superficie autorizzata dal primo municipio è sempre nella capitale Una per tutti un fiume in piena invaso dalla colore verde ambientalista dai cartelli riverenti ma soprattutto dei molti visi le espressioni dei ragazzi di Roma di quella generazione che vuole decidere per il proprio futuro almeno provarci In migliaia hanno partecipato al corteo organizzato in occasione del Global Strike invocato dalla giovane attivista svedese Greta thunberg e protagonisti giorni scorsi della conferenza ONU sui cambiamenti climatici a New York la manifestazione si è svolta in oltre 160 città italiane oltre che nel resto del mondo il decreto clima al via bonus rottamazione auto commissario sulle discaricheabusive tra un decreto legge perché l'emergenza climatica ormai la riconosciamo tutti se c'è un emergenza climatica c'è anche un emergenza legislativa e decreto legge un decreto di urgenza Fermo restando che poi Parlamento non ci mancherebbe altro per il ministro dell'ambiente Sergio costa con un po' di fortuna il 3 ottobre potrebbe essere errato Se così fosse Quando costano tra vertice sui cambiamenti climatici che si terrà in Costa Rica potrebbe portare con sé questo risultato il decreto dovrà essere impostato con la legge di stabilità per avere la copertura e come spiega il ministro inciderà anche su altri ministeri sulle menti di natura economica

