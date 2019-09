Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio la cantante Emma Marrone posta su Instagram una foto del braccialetto dell’ospedale dove si è operata e rassicura i fan ho finalmente tolto questo braccialetto Me lo conserverò per sempre dura ma è andata queste le sue parole affidate Social la cantante che aveva annunciato nei giorni scorsi gli dovresti prendere una pausa per problemi di salute aggiunge ho bisogno di tempo per recuperare le forze ma Credetemi Non vedo l’ora di tornare da tutti voi lo farò al più presto ha detto la giovane cantante nella cronaca tre giovani tra i 21 Ei 29 anni sono morte dopo che l’auto con cui tornavano da discoteca si è schiantata contro un albero l’incidente avvenuto intorno alle 2:30 di notte a Vigarano Mainarda in provincia di Ferrara un quarto ragazzo che era alla guida del mezzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedalema non sarebbe in pericolo di vita il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Bologna al villaggio Coldiretti voglio Coldiretti alleata del governo in questo progetto di Grigno mille per un’Italia più verde dobbiamo progettare il futuro già oggi tutti insieme Vi aiuteremo con incentivi e non con penalizzazione ha detto il presidente del consiglio questo significa un principio cardine la cura dell’ambiente del terreno che voi avete nel DNA la Protezione della biodiversità ho chiesto l’inserimento in costituzione di questo principio è nel programma del governo ha detto il Presidente del Consiglio okraina Gate cade la prima testa si dimette l’inviato speciale americana a Kiev Walker mentre il legale di Donald Trump Rudolph Giuliani si è detto pronto a testimoniare davanti al congresso sui suoi incontri con gente ucraini nell’ambito dell’indagine di impeachment del presidente statunitense vorrei testimoniare raccontare la mia storia all’età Sky News UK Aggiungendo che il presidente non ha fatto proprio nulla di sbagliatoGiulia mi aveva detto di non voler testimoniare senza il permesso del presidente Trump lo sport in chiusura calcio serie A con Juventus palle in campo si è aperta la sesta giornata di campionato Seguirà sampdoria-inter alle 18 e poi questa sera sassuolo-atalanta domani tutte le altre partite tra cui spicca milan-fiorentina è tutto della redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa