Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura del premier Giuseppe Conte Questa mattina a Bologna al villaggio Coldiretti voglio Coldiretti alle altre del governo in questo progetto digrigno utile per un’Italia più verde dobbiamo progettare il futuro già oggi tutti insieme Vi aiuteremo con incentivo e non con penalizzazione ha detto il Presidente del Consiglio Ciò significa un principio cardine la cura dell’ambiente del terreno che voi avete nel DNA la protezione delle diversità ho chiesto l’inserimento in costituzione di questo principio è nel programma di governo ha detto il presidente del consiglio degli Esteri almeno 2 persone sono morte in diversi attentati in Afghanistan e dove si sta votando per le elezioni presidenziali dove i talebani hanno promesso di colpire per cercare dilo riportano alcuni media internazionali un’esplosione un seggio nel distretto di sorc Road nella provincia orientale di nangarhar ha fatto un morto un osservatore stato ucciso da un razzo nel nord del paese almeno 15 feriti per una bomba in un seggio a kandahar grande invece è pronto anche accoppiati con gli Stati Uniti per uno scambio di prigionieri tra i due paesi ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri abbassa la proposta è stata fatta dopo che il dipartimento di Stato degli Stati Uniti in risposta a una richiesta del ministro degli Esteri Mohammad javad zarif di visitare l’inviato iraniano delle Nazioni Unite un ospedale di New York ha sottolineato che per ottenere il permesso L’Irlanda dovrebbe rilasciare cittadini americani che sono stati erroneamente arrestati in Iran torniamo in Italia la politica non può fare a meno della profondi mento non si può parlare senza sapere di cosa si parla e quanto afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco alle giornate dell’economia Marcello De Ceccoricordando la figura del banchiere l’economista Raffaele Mattioli in economia viviamo tempi difficili prezzi potrebbero scendere andare in deflazione ha detto il numero uno di bankitalia andiamo in chiusura con una notizia che arriva della cantante Emma Marrone che via Instagram ha postato una foto del braccialetto dell’ospedale dove si è operata e rassicura i fan ho finalmente tolto questo braccialetto Me lo conserverò per sempre stata dura ma è andata Ha detto la cantante che aveva annunciato nei giorni scorsi gli dovresti prendere una pausa per problemi di salute ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma Credetemi Non vedo l’ora di tornare da tutti voi e lo farò più presto ha detto Emma Marrone è tutto della redazione Vi auguro una buona serata

