Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio indagato per omicidio stradale plurimo il giovane che era alla guida dell’auto che ribaltando sia schiantandosi contro un albero ha provocato la morte di 3 giovani Di 21 e 29 anni che tornavano da una serata in discoteca nel ferrarese dalle analisi aveva un tasso alcolemico di un grammo e 30 di alcol su litro di sangue molto superiore ai limiti di legge quasi tre volte è ricoverato in ospedale le sue condizioni non sono gravi L’incidente è avvenuto intorno alle 2:30 di notte a Vigarano Mainarda in provincia di La decisione degli Stati Uniti di applicare da zia prodotti europei farebbe molto male all’Italia lo ha detto il premier Giuseppe Conte dal palco del villaggio Coldiretti a Bologna per ilc’erano dei Siamo in un quadro di negoziato in cui gli Stati Uniti difendono i loro interessi nazionali e come sempre anche noi quindi non è facile intervenire a far pesare specifiche considera cinema Ce la metterò tutta ha detto il premier la Sony Music Grazie la decisione dell’editore Acquazzurra di tornare a conferire mandato alla SIAE per la raccolta e ripartizione dei diritti sulle opere musicali di propria titolarità sulle piattaforme online torna ridistribuire le relative canzoni interpretate da Lucio Battisti su tutte le piattaforme online in streaming di download chi vuole precisare che repertorio discografico relativo al periodo della collaborazione di Battisti con Panella risulta ancora non disponibile precisa la Sony Music Sporting chiusura Formula 1 Gran Premio di Russia quarta pole position di fila per il ferrarista Charles Leclerc il più veloce nella sessione di qualifiche associ davanti a Lewis Hamiltonchiede se al compagno di squadra Sebastian fettel IV Max verstappen su Red Bull davanti all’altra Mercedes di valtteri bottas è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa