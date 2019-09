Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale la Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il premier Giuseppe Conte è intervenuto al villaggio Coldiretti a Bologna da dove arriva dito la centralità dell’Agricoltura nel Grigno di le promesso dal governo Intanto è tornato a parlare anche dei dati perché a suo avviso la decisione degli Stati Uniti di applicarli a prodotti europei farebbe molto male all’Italia Siamo in un quadro di negoziato in cui gli Stati Uniti difendono i loro interessi nazionali e come sempre anche noi quindi non è facile intervenire e far pesare specifiche considerazioni ma ce la metterò tutta ha detto mille italiano ad Hong Kong migliaia di persone si sono radunate atamar Park per ricordare i 5 anni di occupare Central la protesta pro democrazia che blocco il centro della città stato per 70decine di manifestanti hanno bloccato harkleroad e si sono riversate nel vicino complesso dei palazzi governativi cercando di forzare il cordone protettivo della polizia secondo i media locali e gente hanno già usato spray urticanti hanno sventolato la bandiera rossa a segnalare l’imminente uso della forza in caso di mancato ritorno alla calma cade la prima testa de Luca si dimette inviato speciale americana Kiev Kurt voelker mentre legale di Donald Trump è Rudolph Giuliani si è detto pronto a testimoniare davanti al congresso sui suoi incontri con dirigenti ucraini nell’ambito dell’indagine di impeachment del presidente statunitense vorrei testimoniare raccontare la mia storia ha detto a Sky News UK Aggiungendo che il presidente non ha fatto proprio nulla di sbagliato in precedenza Giuliani aveva detto di non voler testimoniare senza il permesso di Trump i democratici statunitensi accelerano sul impeachment del presidente i capi di imputazione potrebbero essere redatti entro la fine di ottobreministro della cultura Franceschini ha rinnovato per altri 4 anni James bradburne alla guida della Pinacoteca di Brera l’autonomia gestionale dei musei è stata un successo a garantito dinamismo velocità di decisione l’intervento maggior apertura al territorio alle amministrazioni locali e alla società civile rafforzando la tutela e la produzione scientifica ha detto Franceschini la ha sottolineato invece il direttore di Brera ha consentito i progressi e rinnovamento totale della pinacoteca chiudiamo con lo sport Formula 1 Charles Leclerc che ha conquistato la sua quarta consecutiva a soci per il Gran Premio di Russia si è posizionato davanti a Lewis Hamilton su Mercedes E al compagno di scuderia Sebastian fettel quarto quinto botta è tutto dalla redazione buona serata

