Ultime Notizie Roma del 28-09-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio a Palazzo Chigi draghi C’è intesa su sicurezza e salute sul lavoro Bombardieri al via una banca dati per gli infortuni sul lavoro lambini da draghi un impegno per protocollo degli investimenti per sbarra ci saranno altri incontri e ieri sono stati raggiunti 42 milioni di vaccinazioni e e si è partiti con le somministrazioni delle dosi per over 80 sanitaria RSA lo ha detto il commissario straordinario emergenza covid del generale Francesco Paolo figliolo ieri in visita alla Comunità di Sant’Egidio a Roma torniamo e continuiamo a parlare ancora di salute teatri cinema e stadi e Palazzetti dello Sport torneranno a riempirsi ben Al di là del 50% finora concesso richiesto di un parere da parte del Governo il comitato tecnico scientificosi è riunito in serata per discutere sull’aumento delle capienze nel prossimo Consiglio dei Ministri in programma domani le indicazioni degli esperti potrebbero già traduziine un provvedimento di legge i dati sul covid in Italia Ieri si sono registrati 1772 nuovi casi con 124077 tamponi 45 morti il tasso di positività è a 1,4% Due scosse di terremoto di magnitudo 3.6 3.7 sono state registrate in rapida sequenza poco dopo le 2:45 in Veneto in provincia di Treviso secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia i due terremoti hanno avuto ipocentro a circa 10 km di profondità e vive 100 prezzo Miane E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa