Ultime Notizie Roma del 28-09-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio dal CTS siano mento della capienza massima per assistere a Sport e spettacoli negli stadi nei luoghi all’aperto può salire al 75% nei Palazzetti al chiuso al 50% cinema teatri e sale concerti 100% all’aperto al 80% al chiuso nessuna restrizione per i musei ma organizzare i flussi per garantire il distanziamento tutti dovranno essere muniti di Green pass Salvini la nostra richiesta di riaprire tutto per tutti i bacini via le note aggiuntive per anziani RSA e sanitari in tutto 686 migranti sbarcati a Lampedusa su un peschereccio di 15 m ha provato ieri sera al molo commerciale 5 di loro porta del Poliambulatorio perché stavano male sono originari di Egitto Chad Marocco Siria Bangladesh Nigeria Etiopia Senegal Il peschereccio intercettato 8 miglia dalla costa era partito da giurare in Libia al momentolo spot presenti 1091 persone A fronte dei 250 posti disponibili altri quattro barchini con un totale di 67 migranti sono giunti a Lampedusa durante la notte dopo il maxi sbarco indagato per cessione di droga Luca morisi Guru Social della Lega sbagliato ma potrai sempre contare su di me a firma Salvini sono dispiaciuto della schifezza mediatica che condanna prima che sia un giudice un tribunale a farlo traffico di influenze illecite scusa per Tiziano Renzi padre leader ed Ilaria viva rinviato a giudizio nell’ambito di uno dei filoni della Maxi inchiesta sul caso Consip il Gup di Roma anche condannato a un anno di carcere l’ex senatore Verdini per l’accusa di turbativa d’asta Intesa sulla sicurezza sul lavoro l’incontro di ieri tra draghi e sindacati Segna un primo risultato per affrontare un’emergenza ormai quotidiana ma segna anche l’inizio di un confronto sugli altri temi aperti degli investimenti del p.r.a. di riforme è stato un incontro molto utile per fissare un metodo di lavoro afferma il Presidente del Consiglio soddisfatti i sindacati prevenzione formazione banca dati unica per gli infortuni ma anche sanzioniattività che violano le norme sulla sicurezza e ho già mansoura sul delta del Nilo II D Enza del processo a Patrick zaky studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere da quasi 20 mesi come primo di Enza del 14 settembre davanti alla corte della sicurezza dello Stato per i reati minori d’emergenza visto il tipo di Corte si desume che la cosa su cui si dibatte oggi è quella di diffusione di notizie false dentro e fuori il paese ma restano in piedi l’accusa di minare la sicurezza nazionale di istigare alla violenza Cambiamo argomento la Cina è nella morsa della carenza energetica soprattutto nel nord-est che minaccia la crescita diverse aree del paese hanno annunciato forme di interruzione di soprattutto nell’industria pesante goldman Sachs taglia le Stime sul PIL cinese dal 8,278% con il 2022 al 5,5% petrolio Oil Brent sale sopra gli 80 barile per la prima volta in quasi tre anni incidono le aspettative su rialzo della domanda e timori sulle forniture sennò fino a passare alla fase dei test per il suo vaccino RNA messaggero contro il covid è l’ultimo passo prima della commercializzazionecontinuerà a sviluppare l’altro siero contro il virus lo annunciato la società farmaceutica francese nonostante i risultati positivi della fase 2 della sperimentazione del vaccino a RNA messaggero sennò si ritiene che il prodotto arriverà sul mercato troppo tardi quando saranno stati prodotti 12 miliardi di dosi di vaccini anticorpi da qui alla fine dell’anno questo canale Non può essere visualizzato perché ha violato i termini di servizio di telegram e quanto si legge da questa notte se si tenta di accedere basta dittatura chat novazzano Green pass seguita da migliaia di persone che lo usano anche per autoconvocarsi alle manifestazioni nelle scorse settimane la procura di Torino aveva messo un decreto di sequestro erano stati pubblicati indirizzi numeri di telefono di Palazzo Chigi del governatore del Piemonte Alberto Cirio e altri politici noti virologi la stessa PM che Indaga era finita nel mirino della chat E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

