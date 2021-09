Ultime Notizie Roma del 28-09-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione torniamo su gli operai deceduti mentre lavoravano in un deposito di azoto in un ospedale nel Milanese oggi i vigili del fuoco hanno compiuto tutti i rilievi di 2 lavoratori di una ditta esterna hanno perso la vita a causa di ustioni da congelamento potrebbe esserci stata una perdita di azoto liquido nel deposito sarebbe questa molto probabilmente la causa dell’incidente sul caso Indaga la procura di Milano è il fascicolo verrà aperta l’ipotesi di omicidio colposo Cambiamo argomento la mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo il terremoto del 2009 appartiene la memoria collettiva e del mondo lo dice il premier Mario Draghi all’inaugurazione del parco di memoria dell’Aquila noi non possiamo dimenticare non dobbiamo sottolinea la ricostruzione procede Ovunque ma con velocità diretto tra un territorio e l’altro dobbiamo accelerare per L’obbligo morale che abbiamo perso tutti i cittadini abbiamo deciso diaggiungi il premier un’apposita linea di investimento del PNR alle zone dei terremoti del 2009 2016-2017 questo pacchetto ha un valore di 1,78 miliardi draghi inviato una missiva in cui comunica che il Governo candiderà Roma capitale ad ospitare l’esposizione universale del 2030 l’ex si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città scrive il presidente nella sua lettera di candidati per la dimostrazione di unità favore lei la capitale di chiusura il caso della vigilessa uccisa a Brescia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Paola e Silvia Zani e Mirto Milani i tre accusati dell’omicidio di corso dell’interrogatorio di garanzia non hanno risposto alle domande del GIP la procura valuta di interrogarli tra qualche giorno era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna però alla prossima edizione

