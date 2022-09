Ultime Notizie Roma del 28-09-2022 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno del gatto in apertura ai tutor schizzano a €205 al megawattora la borsa di Amsterdam rialzo in avvio di seduta oltre 10% mentre l’Europa Indaga sulle misteriose perdite del Nord stream incidenti non hanno alcun impatto sulla fornitura di gas in Europa Perché i collegamenti non sono attualmente in uso la crea ugualmente tensioni sui mercati dell’energia l’Unione Europea ritiene che le perdite di questa settimana da due gas di sottomarini traduce in Germania non siano una coincidenza Ma che si tratti di un altro deliberata dichiarato l’alto commissario per la politica estera dell’Unione Europea borrell esprimendo profonda preoccupazione per le perdite di Nord stream 1 e 2 e chiedendo un’indagine ha dichiarato in un comunicato le tutte le informazioni disponibili indicano che queste perdite Sono il risultato di un atto deliberato è stupido È assurdo incolpare la Russiafuga di gas da nord stream ferma il Cremlino dopo le accuse alla Russia di avere sabotato il gasdotto torniamo in Italia un altro giorno di silenzio al lavoro e oggi lontano da casa oltre 48 ore dal voto che ha fatto lievitare quattro volte i consensi per Fratelli d’Italia Giorgia Meloni non perde tempo si mette all’opera e traccia le priorità della sua nuova probabile creatura di governo che convergono molto nella fase iniziale sull’allarme economia è il più caro bollette la leader di Fratelli d’Italia che alterna riunioni telefonate l’esame dei documenti e al lavoro negli uffici del gruppo dove giunta la camera in tarda mattinata certamente il ministro delle finanze potrebbe avere un profilo tecnico di altissimo livello di incarico nel governo delle leader della Lega Matteo Salvini meloni scrive su Twitter trovo abbastanza surreale Che certa stampa inventi disanapianta miei virgolettati pubblicando di costruzioni del tutto arbitraria ci mettono l’anima in pace il centro-destra e unità vinto le elezioni dei pronta a governare basta mistificazioni esteri oggi la regione Ucraina di zaporizhia occupata dalle truppe russe che era il presidente russo Vladimir Putin vs Realla Russia dopo il referendum il prossimo passo sarà la firma di un accordo di adesione con la Russia l’alto rappresentante Ué per la politica estera barella ha detto che i risultati delle tre hanno mantenuto in quattro regioni dell’Ucraina occupata dai russi sono stati falsificati e che le consultazioni insieme sono stati illegali si tratta di una nuova violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina in un contesto di violazioni sistematiche dei diritti umani ha scritto un po’ su Twitter gli Stati Uniti stanno preparando un nuovo pacchetto di armi da 1,1 miliardi di dollari per l’Ucraina in previsione dell’annuncio da parte della Russia dell’annessione di territori Cambiamo argomento in chiusura Abruzzo e il conta ti resta alta l’attenzione a seguito dell’ aumento di casi clinici di listeriosi alimentare registrati in diverse regioni italiane dovuti alla contaminazione di alimenti lo spiega il Ministero della Salute precisando che le verifiche di lavoro istituito per pronte già nella diffusione hanno rilevato una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del batterio in brussel di pollo prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli al momentoRenato Zero l’indagine anche su altri tipi di prodotti che potrebbero essere correlati ai casi umani listeriosi al 2020 ad oggi sono tre le persone decedute e 66 casi clinici identificati in Italia i decessi sono avvenuti a 2021 marzo 2022 giugno 2022 in Lombardia Piemonte emilia-romagna e tutti hanno riguardato persone immunocompromesso o particolarmente fragili e tutto grazie per averci seguito le news e tornano la spedizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa