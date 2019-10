Ultime Notizie Roma del 28-10-2019 ore 08:45

Errore: L'attributo resource non è valido.

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Vittoria storica per il centro-destra alle elezioni regionali in Umbria il centro-destra strappa alla sinistra Delle roccaforti Rosse stanziando i giallorossi di 20 punti la candidata del centrodestra Donatella Tesei diventa così la nuova Presidente della Regione esulta Matteo Salvini che attacca il premier Conte è chiaro ha detto lì verde che qualcuno a Roma avrà qualcosa da riflettere gli esperimenti da laboratorio sulla pelle degli italiani non sono apprezzati gli italiani non amano il tradimento di sconfitta netta parla il segretario del PD Nicola Zingaretti commento amaro anche dei pentastellati stare al governo con un’altra forza politica che Piera lega o che sia il PD sacrifica il consenso del MoVimento 5 Stelle Ma noi non siamo nati per inseguire il consensoSì per portare a casa i risultati come il carcere per gli evasori di questa settimana è il taglio dei parlamentari della settimana precedente Cambiamo argomento parliamo della tizia della Financial Times poco prima di diventare Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarebbe stato assunto per lavorare a un accordo da un gruppo di investitori legato un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano al centro di un’indagine sulla corruzione finanziaria e quanto scrive nella sua edizione online il Financial Times il collegamento contenute in alcuni documenti che il giornale afferma di aver visionato probabilmente tirerà un ulteriore esame attività finanziaria del segretariato di Stato Vaticano la potente burocrazia centrale della Santa Sede che è oggetto di un’indagine interna su transazioni finanziarie sospette si legge nell’articolo che accusa Inoltre Conte conflitto di interesse e di avere in qualche modo favorito suoi ex clienti non appena diventato premier immediata la smentita da Palazzo Chigi Conte ha preso solo un parere legale non era a conoscenza e non era tenuto a conoscereche alcuni investitori Facessero riferimento a un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano e oggi al centro di un’indagine andiamo ora all’estero al baghdadi è morto a conferma positiva dai testa Ora il mondo è più sicuro l’annuncio ufficiale della notizia della morte del leader dell’isis è stata data da Donald Trump il presidente statunitense ha parlato in una conferenza stampa dalla Diplomatic reception room della Casa Bianca grande alcuni dettagli del Raid americano in Siria è morto dopo essere rimasti in un tunnel tutte le persone con lui sono state uccise è morto dopo essere fuggito in un vicolo cieco piangendo e ora nello stesso giorno in un secondo Raid è stato ucciso anche il portavoce dell’isis e braccio destro del leader è stato ucciso nel nord della Siria come confermato un altro funzionario delle forze democratiche siriane guida turda dopo che il capo della IPS smartroom di aveva affermato che l’uomo è stato preso di mira in un secondo attacco la pagina sportiva il Gran PremioLewis Hamilton il pilota inglese su Mercedes conquista il suo decimo successo stagionale 83esimo della carriera e si avvicina sempre di più al titolo mondiale subito dopo c’è la Ferrari di Sebastian Vettel è dietro ancora la Mercedes di bottas quarto posto per la Ferrari di Leclerc appuntamento ora ad Agostino e dove Hamilton può finalmente mettere il cappello su questo mondiale E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardiIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa