Ultime Notizie Roma del 28-10-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella luci in studio la Germania a correre ripari e vara una serie di misure per un look da un mirato stop ai pernottamenti per motivi turistici divieto di contatto in spazi pubblici non saranno ammesse più di 10 persone mentre scuola i negozi resteranno aperti ti si valuta la chiusura di bar e ristoranti in Francia a testa per il discorso del presidente Manuel ma cronache potrebbe annunciare un look da un generale è stato raggiunto un nuovo record giornaliero di contagi 500.000 24 ore nel mondo 44 milioni di contagiati segnato oggi un nuovo record dei nuovi contagiati in Italia 24991 e 205 decessi 198000 i tamponi l’incidenza al 12:30 % la regione più colpita è sempre la Lombardia con 7500 nuovi casi segue il Piemonte la Campaniail Lazio ancora un balzo dei pazienti in terapia intensiva sono 125 in più nelle ultime 24 ore e reparti ordinari ci sono 14900 pazienti con un incremento di 1026 positivi superano i guariti due settimane per valutare gli effetti dell’ ultimo dpcm le Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ribadisce che le misure sono state condivise dal CTS il comitato tecnico-scientifico i sindaci di Milano e Napoli sale de magistris scrivono al ministro della Salute speranza per chiedere chiarimenti sulle affermazioni del consulente Walter Ricciardi su un lockdown nelle due città il presidente della Sicilia Musumeci prepara un DDL per spostare l’orario di chiusura di bar e ristoranti alle 22 o alle 23 a narro estensione in preparazione anche in Sardegna Emiliano in Puglia chiude le scuole nuovo scontro tra Francia e Turchia per una vignetta sul leader turco erdogan pubblicata dal settimanale satirico Charlie hebdo erdogan attacca Macron vorrebbe rilanciarecrociate Definisci l’autore della vignetta canaglie attirano bandiere francesi date le fiamme per protestare contro Macron l’ayatollah khamenei definisce stupida la sua difesa della pubblicazione delle vignette su Maometto è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa