Ultime Notizie Roma del 28-10-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte Francesco Vitali studio ieri le consiglio dei ministri ha approvato il decreto con le misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa residenze la delega sulla disabilità tra gli obiettivi del governo per fine anno aiuterà turismo digitale le spese saranno monitorate svolta normativa per le persone con disabilità Oggi invece All’attenzione del governo oltre alla legge di bilancio potrebbe esserci anche il DDL sulla concorrenza ma senza accenni alle concessioni balneari a quel idroelettriche né agli ambulanti sul testo ci sono ancora distanze La legge di bilancio limata ieri in cabina di regia è pronta per il Consiglio dei Ministri con una soluzione al problema della transizione sistema pensioni dopo quota 100 Sara quota 102 per un anno poi si penserà nuovi interventi di flessibilità in uscita più mirati l’anno prossimo non ci sarà invece il Cashback saranno inasprite i controlli per il reddito di cittadinanzataglio dell’assegno per coloro che rifiutano due proposte di lavoro superbonus se stesso e prorogato ora dobbiamo lavorare per rendere il nostro paese ancora più Ecco È questo dice draghi soddisfatta nessun ritorno alla Fornero il Senato a posta di via Mezzana voto segreto dopo si alla Tagliola chiesta da lega e Fratelli d’Italia accuse incrociate tra PD e da lì arriva sui Franchi tiratori risulta Salvini sconfitta l’arroganza Diletta e Movimento 5 Stelle estensione in Italia Vito lascia gli incarichi del partito chi gioisce va là dietro al paese afferma con te vaccini il personale sanitario di fragili insegnanti sia quelli ad avere la terza dose anti-covid e lo chiede il ministro dell’istruzione Bianchi raccogliendo il plauso dei dirigenti scolastici ed i sindacati si va delineando la road-map delle terze dosi mentre sempre aperto la porta che non sia ancora vaccinato ingrana la campagna antinfluenzale oggi la salute richiami per i vaccinati con Johnson & Johnson rubate on-line alcune chiavi per generare Green pass europei una per Bruxelles nel sistemastanno mettendo in atto azioni correttive nuova emergenza maltempo a Catania dove anche per oggi o domani si preannunciano fenomeni meteo estremi il governo della Regione Siciliana deliberato lo stato di emergenza il ciclone Mediterraneo che finora ha provocato dei morti una persona risulta ancora dispersa i danni sono ingenti ma ancora da quantificare ippico della perturbazione nel catanese attesa per domani poi si sposterà sulla Calabria forti piogge anche in Sardegna il presidente americano biden intervenendo al vertice asian è tornata a criticare le azioni coercitive della Cina nello Stretto di Taiwan a queste azioni minacciano la pace la stabilità nella regione ha fermato intanto la presidente di One time when in un’intervista alla CNN che se Betta sicuro e fiduciosa che gli Stati Uniti mi prenderanno l’isola in caso di aggressione alla Cina è tutto pronto a Roma per il 20 sul clima è pandemia la città Sara blindata per tre prefettura è disposto da domani la chiusura delle scuole Joe biden è riunito idee per concordare una strategia Ma rischia di arrivare senza una linea unitaria senza risorse sui grandi temi al centro del Summit di Intesa tra i Demancora in stallo al congresso direttore generale del Fondo Monetario Internazionale kristalina georgieva ha invitato i paesi del G20 un’azione immediata per aumentare le forniture di vaccini alle azioni e le nazioni in via di sviluppo ancora un tonfo della Juventus in casa il Sassuolo vince 2-1 bianconeri sono a meno 13 dalla vetta Allegri dopo il fare Abbiamo perso la testa non ha senso ha parlare di obiettivi l’Atalanta espugna la Genova Sampdoria Anna l’Udinese fa parte Verona vincono anche Inter Roma e Lazio oggi Napoli Bologna il Barcellona di €100 nel Fermano dopo la sconfitta per 1-0 con il Rayo vallecano ed è tutto anche per questa edizione Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa