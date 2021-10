Ultime Notizie Roma del 28-10-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte Francesco Vitale in studio il governo approva LDL su recovery Plan pensioni quota 102 solo nel 2022 e potrebbe arrivare oggi in consiglio dei ministri il DL sulla concorrenza proposta una stretta su reddito di cittadina riduzione dell’assegno già a partire dalla seconda proposta di lavoro rifiutata si va verso una cancellazione definitiva del cache back il maltempo durasca forza 7 sullo stretto di Sicilia sull’isola atteso un ciclone tropicale il picco del Ciclone Mediterraneo o medicane atteso per domani intanto Però sulla sua scia non dà tregua alla Sicilia si temono nuovi danni e forti disagi soprattutto lungo la costa orientale vaccini sileri Fiorita e vaccinati con Johnson & Johnson dovranno fare la Seconda dose su un possibile richiamo annuale dei vaccini il Sottosegretario alla salute di Chiara ce lo dirà la scienza questo virus ormai entradiritto nei libri di medicina covid focolai a Trieste legato alle proteste contro il Green past 46 Capriotti portare i positivi numero e rapida evoluzione riferisce l’epidemiologo Fabio barbone che guida la TAC dell’ emergenza covid regione questi dati per me sono solo la punta dell’iceberg Aggiungi Attendiamo ancora di scoprire il numero di casi a Udine e Pordenone voltiamo ancora pagina due navi da pesca britanniche sono state Fermate dalla gendarmeria Marittima francese per dei controlli nella Baia della Senna sulla Manica e uno dei due pescherecci è stato dirottato sul porto di Le Havre con la scorta da una pattuglia della gendarmeria l’ho annunciato sotto il Ministero francese per il male ed è tutto anche per questa edizione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa