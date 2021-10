Ultime Notizie Roma del 28-10-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno primo piano l’imminente G20 di Roma le 35 delegazioni in arrivo per il tramite in programma sabato e domenica la nuvola dell’EUR Stanno atterrando senza sosta nel porto di Ciampino e Fiumicino i capi di Stato non mancheranno all’appello la capitale blindata da oggi negli hotel sparsi tra via Veneto e il quartiere Parioli 4000 camere d’albergo già riservate giorni in tanti collettivi coordinamenti studenteschi Romani Uniti ai fridaysforfuture si mobilitano in prossimità del vertice annunciano l’appuntamento di domani al Circo Massimo alle 9:30 per andare verso il Miur in corteo al siamo stufi delle giustificazioni delle scuse delle finzioni siamo la generazione senza futuro che vuole conquistarsi un presente da protagonisti emergenza covid in linea con i dati della MS salgono e contanel nostro paese in Italia a livello nazionale dopo 7 settimane si registra un’inversione di tendenza dei nuovi positivi che negli ultimi 7 giorni aumentano del 43,2% lo sottolinea Nino cartabellotta presidente fondazione gimbe calano del 52,9% rispetto alla settimana scorsa il numero di nuovi vaccinati quasi 7,5 milioni di nostri connazionali sono invece senza alcuna copertura neanche una dose del declino del nove pattinate sarà sempre maggiore e sottolinea cartabellotta la fine dell’anno non arriveremo al 90% dei vaccinati e nel mondo lieve crescita dei contadini e dei morti con numeri particolarmente alti nel nostro conto della fotografia scattata dall’ultimo report settimanale e dell’organizzazione Mondiale della sanità relativo al periodo 18-24 ottobre la regione Europea rappresentato più della metà il 57% dei nuovi casi settimanali covid ed è stata l’unica a riportare un aumento si legge altre regioni hanno registrato un calo più marcato in Africa meno 21% seguita dalla regione Pacifico occidentale meno 17 % anche il numero dei nuovi decessi e crescileggermente del 5% proteggo le ha messe con oltre 49000 morti fine late nell’ultima settimana al 24 ottobre da inizio pandemia sono stati riportati nel mondo oltre 243 migliori di casi confermati di oltre 4,9 milioni di decessi è tutto per il momento l’informazione torna però alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa