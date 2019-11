Ultime Notizie Roma del 28-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio e scontro tra Stati Uniti Cina dopo la firma del presidente Donald Trump halong Human Rights and democracy Act il pacchetto di misure a sostegno delle proteste in corso da oltre 5 mesi a un Regina espresso forte rammarico minacciando decise contromisure ripercussioni anche sulla borsa della colonia che apre la seduta in brusca correzione appena atterrato in Ghana dove oggi inaugurerà una scuola Giuseppe Conte sollecitato thegiornalisti spiega che sulla Silvia gli obiettivi del Governo italiano sono 3 produzione con nuove tecnologie svolta ambientale Massimo Livello occupazionale il capo del governo anche spiegato che presto in aula per riferire sul mese definendo polemiche spingere gli attacchi del vicepremier Matteo Salvini Renzi all’attacco sul caso per quello che è accaduto costituisce un vulnus clamoroso nella vita democraticachi non reagisce accetta che si mette in discussione il principio della separazione dei poteri e lascia che siano I magistrati a decidere che cosa siamo partite cosa no due repliche del CSM dell’Associazione Nazionale magistrati e del ministro Bonafede difesa dei magistrati proseguono Intanto le perquisizioni della Guardia di Finanza disposte dalla Procura di Firenze nei confronti dei finanziatori della fondazione nata per sostenere le iniziative delle è che per me sarebbe stato un articolazione di partito perché avrai ho sempre agito nella legge un’italiana 52enne Marilena corro originario di Treviso è stato ucciso a Capo Verde nella sua casa di Rita b&b nella città di Scalea boavista dove si era trasferito un anno e mezzo fa il delitto sarebbe avvenuto martedì pomeriggio quando i vicini di casa hanno detto delle urla provenire dal residence dove la donna viveva sospettato omicidio sarebbe un italiano tra i 45-50 anni che gestiva la struttura ricettiva è che è stato fermato dalla polizia l’ex presidente Boliviano Evo Morales esule in Messico ha denunciato di aver appreso che l’Interlanciato nei suoi confronti un avviso blu di ricerca quello che insegna per individuare persone Sotto indagine penale la stessa Interpol ha poi smentito le parole dell’ex presidente e direttore Nazionale non esiste alcuna notifica Azzurra lo sport l’Inter espugna in campo dello Slavia Praga con un sonoro 31 che consente nerazzurri di salire al secondo posto in classifica del gruppo f di Champions League pari punti con il Borussia la qualificazione si deciderà all’ultima giornata Quando l’undici di Conte affronterà il Barcellona in casa soddisfatto con te abbiamo fatto un senso all’ultima gara pari all’anfield Road a Napoli che ha fermato i campioni in carica del Liverpool 11 partenopei A un passo dagli ottavi Francè Lotti Siamo vivi e vegeti se parliamo tra poco nelle altre edizioni per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa