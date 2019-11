Ultime Notizie Roma del 28-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla relazione Francesco Vitale in studio e scontro tra Stati Uniti Cina dopo la firma del presidente Donald Trump halong Human Rights and democracy Act il pacchetto di misure a sostegno delle proteste in corso da oltre 5 mesi a Hong Kong alla Cina Express forte rammarico minacciando decise contromisure ripercussioni anche sulla Borsa del Bologna che apre la seduta in brusca correzione intanto la polizia Ha avviato la bonifica del Politecnico Il campo sportivo degli attivisti sono qui perché è un passaggio importante per testimoniare che l’italiano declama solo dei programmi astratti Ma quando parliamo di partenariato tra i quali abbiamo di modelli di Cooperazione ben precisi dimostreremo quello che il nostro paese sta fare queste le parole del premier Giuseppe Conte arrivato ieri in Ghana dove oggi inaugurerà la scuola of a pop up del progetto Africa sollecitato thegiornalisti risposto anche sul exilva spiegando che gli obiettivi del governo italianoproduzione con nuove tecnologie svolta ambientale Massimo Livello occupazionale e Renzi va all’attacco sul caso Open quello che è accaduto costituisce un vulnus di Amoroso nella vita Democratica del paese chi accetta che ti mette in discussione il principio della separazione dei poteri e lascia che siano I magistrati a decidere che cosa sia un partito e cosa no due repliche del CSM dell’Associazione Nazionale magistrati del ministro Bonafede a difesa dei magistrati proseguono Intanto le perquisizioni della Guardia di Finanza disposte dalla Procura di Firenze nei confronti dei finanziatori della fondazione nata per sostenere le iniziative dell’ex premier che per ripiene sarebbe stata articolazione di partito perché avrai dice ho sempre nella legge Cambiamo argomento un’italiana di 52 anni Marilena Currò originario di Treviso è stata uccisa Capo Verde nella sua casa di b&b nella città di Sal Rei Boa Vista dove si era trasferito un anno e mezzo fa il delitto sarebbe avvenuto martedì pomeriggio quando i vicini di casa hanno detto delle urla provenire dal residence dove la donna viveva sospettato dell’omicidiosarebbe un italiano per i 45-50 anni che gestiva la struttura ricettiva è che è stato fermato dalla polizia dobbiamo ancora pagina la fanno Sonic intende cedere le proprie attività dei semiconduttori alla Paganese nuvoton Technology per concentrarsi sui settori a Maggiore crescita secondo le fonti citate dall’agenzia chiodo l’azienda di Osaka è pronta a vendere le partecipazioni nella Panasonic semiconductor Solutions co con sede a Kyoto e Tower Just Panasonic semiconduttore attivato in collaborazione con l’azienda israeliana Power semiconductor la pagina sportiva l’Inter nel campo della Slavia Praga con 131 che consente nerazzurri di salire al secondo posto in classifica del gruppo f di Champions League a pari punti con il Borussia la qualificazione si deciderà all’ultima giornata Qua l’undici di Conte affronterà il Barcellona in casa vari all’anfield Road per il Napoli che ha fermato i campioni in carica del Liverpool sull’11 oggi si gioca l’Europa League la Roma in Turchia contro il basekir la Lazio in casaE questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa