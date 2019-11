Ultime Notizie Roma del 28-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è salito ad almeno 40 morti il bilancio delle vittime del terremoto in Albania il premier Rama ha spiegato che altri 9 corpi Sono stati estratti dalle macerie durante la notte tra le vittime precise ci sono anche 4 bambini di età tra i 3 e gli 8 anni 17 donne finora si registrano 15 morti a Durazzo 23 atmane 1A curvi sono oltre 600 i feriti mentre si continua a scavare alla ricerca superstiti all’appello mancano ancora una quindicina di dispersi che abbiamo argomento a Hong Kong la polizia entra nel Politecnico abbandonato dai manifestanti il campus è stato teatro per una decina di giorni degli scontri più violenti tra le forze dell’ordine dimostranti che hanno lasciato vuoto l’edificio due giorni fa ora la messa in sicurezza del materiale pericoloso tra cui le Molotov rimaniamo all’esteroTexas per una serie di esplosioni che hanno interessato uno stabilimento chimico a Port Makers nella contea di Jefferson alle autorità hanno disposto l’evacuazione per migliaia di persone che vivono in un raggio di diversi Emilia una prima esplosione si è verificata nella nata biglieri nell’impianto del gruppo tipici e ha causato danni edifici nelle vicinanze stata avvertita circa 50 km di distanza è stata seguita da esplosioni secondarie una seconda esplosione si è verificata circa 12 ore dopo secondo Ponti sul posto momento ci sono tre feriti tutti causati dalla prima esplosione torniamo in Italia la cronaca a Roma la Guardia di Finanza sgomina un’organizzazione capace di non dare la capitale di droga nella quale faceva parte anche un gruppo di persone che aveva solo il compito di recuperare con forza estorsioni pestaggi e violenze i soldi da chi non pagava sono 50 misure cautelari 50 in carcere un arresto domiciliare da parte del GIP per la scuola Calabria la Sicilia secondo quanto accertato Dalle indagini narcotrafficanti erano in grado di rifornire la maggior parte delle piazze di spaccio in diversi quartierie chiudiamo con la politica sulla TV del Governo italiano sono tre elencare del premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti che lo attendevano in albergo ad Accra in Ghana attività produttiva sia assicurata ma con le nuove tecnologie bisogna puntare subito una svolta poi vediamo che ci sia uno sforzo maggiore nel risanamento ambientale spiega il capo del governo e vogliamo assicurare il massimo livello di occupazione E questa era lui proseguimento di ascolto in linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa