Ultime Notizie Roma del 28-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un bel ritrovato in ascolto da Francesco Vitale il MoVimento 5 Stelle accelera sulla richiesta di revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia c’è un evidenza attuale che non hanno fatto quello che dovevano fare ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli a Circo Massimo su Radio Capital Gli investimenti sono Fermi viadotti vengono chiusi non è accettabile aggiunto sulle concessioni autostradali c’è un procedimento in corso credo vada portato a termine l’interesse generale del paese attraverso la revoca delle concessioni autostradali dice il capo politico Luigi Di Maio radio anch’io Bisogna togliere Questi signori la concessione prima possibile dopo che hanno preso i nostri soldi per i pedaggi senza fare la manutenzione delle strutture l’amministratore delegato di autostrade per intanto di un’intervista alla stampa non cerchiamo scuse siamo pronti ogni verifica Ma i ponti sono sicuri dice ed è salita a 39 Milanoufficiale del terremoto che ha colpito l’Albania Lo ha reso noto che stamattina il premier Edi Rama altri 9 corde ha detto Sono stati estratti dalle macerie durante la notte tra le vittime precisato ora ma ci sono anche 4 bambini di età da 3 a 8 a 17 donne Finora ti registrano 15 morti a Durazzo 23A thumane 1A Corvina ed è scontro tra Stati Uniti e Cina dopo la prima del presidente Trump song Human Rights and democracy il pacchetto di misure a sostegno delle proteste la Cina espresso forte rammarico minacciando decise contromisure ripercussioni anche sulla Borsa dell’ex Colonia che apre la seduta in brusca correzione intanto a Napoli avviato la bonifica del Politecnico e campo sportivo degli attivisti un’organizzazione capace di non dare a Roma di droga della quale faceva parte anche una batteria di picchiatori utilizzata per ritirare i soldi da chi non pagava la sgominata la guardia di finanza al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Roma che ha portato all’emissione di 51 misure cautelari da parte del GIP sono oltre 400 I finanzieri che stanno eseguendo gli arresti tra Lazio e la Calabria e la Siciliae anche Renzi all’attacco sul caso Open quello che è accaduto costituisce un vulnus clamoroso nella vita Democratica del paese chi non reagisce accetta che si mette in discussione il principio della separazione dei poteri dure repliche del CSM dell’Associazione Nazionale magistrati del ministro Bonafede a difesa dei magistrati proseguono Intanto le perquisizioni della Guardia di Finanza disposte dalla Procura di Firenze nei confronti dei finanziatori della fondazione nata per sostenere le iniziative dell’ex premier e che per i Bene Sarebbe stato un articolazione di partito per Carrai dice ho sempre agito nella legge sono qui perché è un passaggio importante per testimoniare che l’Italia non le clama solo dei programmi astratti Ma quando parliamo di partenariato tra i quali abbiamo dei modelli di Cooperazione ben precisi e dimostreremo quello che il nostro paese sta fare queste le parole del premier Giuseppe Conte arrivato ieri in Ghana dove oggi inaugurerà la scuola of a pop up Card del progetto Africa sollecitato dei giornalisti ha risposto anche sul letto spiegando che gli obiettivi del Governo italiano sono 3nuove tecnologie svolta ambientale e Massimo Livello occupazionale un’italiana di 52 anni Marilena Core originaria di Treviso è stato ucciso a Capo Verde nella sua casa di vita b&b nella città di Sal Rei boavista dove si era trasferito un anno e mezzo fa il delitto sarebbe avvenuto martedì pomeriggio quando i vicini di casa hanno detto delle urla provenire dal residence dove la donna viveva sospettato dell’omicidio sarebbe in italiano 345c che gestiva la struttura ricettiva è che è stato fermato dalla polizia Sporting chiusura l’Inter espugna il campo dello Slavia Praga con un sonoro 31 che consente nerazzurri risalire al secondo posto in classifica dei quarti di Champions League a fare i conti con il Borussia la qualificazione si deciderà all’ultima giornata Quando il 11 di Conte affronterà il Barcellona in casa Paris Allan filo rosa per il Napoli che ha premiato i campioni in carica del Liverpool sull’11 oggi si gioca l’Europa League la Roma in Turchia contro il Lazio in casa contro Clyde Questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa