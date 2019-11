Ultime Notizie Roma del 28-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale è ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio volevano costituire un movimento aperta mente filonazista sinofono e antisemita denominato partito nazionalsocialista italiano dei lavoratori e quanto emerge dai risultati delle indagini svolte dalla Digos di Emma e diretta dalla procura Distrettuale Antimafia antiterrorismo di Caltanissetta nell’ambito dell’operazione ombre nere che ha portata 19 perquisizioni domiciliari in tutta italia nei confronti di altrettanti 3019 perquisiti sono indagati per Costituzione partecipazione ad Associazione eversiva istigazione a delinquere L’operazione si è svolta in diverse città in azione gli uffici della Digos di Siracusa Milano Monza Brianza Bergamo Cremona Genova Imperia Livorno Messina Torino Cuneo Padova Verona Vicenza e Nuoro Ho criticato l’invasione di campo lì per magistrati nella sfera politica e la risposta alla diffusione dei miei documenti privati personalicosì Matteo Renzi su Facebook interviene di nuovo su inchiesta su Open nella fondazione nata nel 2012 per sostenere le iniziative politiche dell’ex premier non ho segreti la mia Casale mia auto la mia Vespa perfettamente regolari scrive libera di Italia viva Non mi sembra curioso che uno possa ricevere avvertimenti di questo genere si chiede Renzi l’ex premier ha poi annunciato che presenterà due denunce penali due azioni civili lo farò volutamente Firenze Sono certo che I magistrati di questa città saranno solerti nelle difendere il mio diritto alla giustizia il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio intanto insiste serve una commissione di inchiesta sui finanziamenti partiti per scoprire fatti politicamente e moralmente rilevanti andiamo a Hong Kong la polizia entra nella Politecnica abbandonato dai manifestanti il campus è stato teatro per una decina di giorni degli scontri tra le forze dell’ordine dimostranti che hanno lasciato vuoto l’edificio due giorni fa ora la messa in sicurezza del materiale pericoloso tra cui le Molotov e torniamo a parlare delNoto in Albania è salito ad almeno 40 morti il bilancio delle vittime il premier RAM ha spiegato che altri 9 corpi Sono stati estratti dalle macerie durante la notte tra le vittime ha precisato ci sarebbero anche 4 bambini di età da 3 a 8 anni e 17 donne si registrano 15 morti a Durazzo 23 at umani 1 a Curinga sono oltre 600 i feriti mentre si continua a scavare la rincorsa una quindicina di dispersi e la nazionalizzazione di Alitalia può non essere un evento negativo Il problema è la politica sarà in grado di individuare manager in grado di guidare l’azienda o solo manager tromba dalla politica evidenziato il ministro dello sviluppo Stefano Patronelli a Circo Massimo il percorso per rilanciare la compagnia ha spiegato potrebbe essere quello di fare una struttura commissariale che abbia come obiettivo la ristrutturazione parlare immissione sul mercato La nazionalizzazione una prima di tutto bisogna agire fortemente sulla componente cotto e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa