Ultime Notizie Roma del 28-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio per questo nuovo appuntamento con l’informazione apriamo con la politica il MoVimento 5 Stelle accelera sulla richiesta di revoca della concessione Autostrade per l’Italia non hanno fatto quello che dovevano dice ministro dello sviluppo Patronelli Gli investimenti sono Fermi viadotti vengono chiusi non è accettabile sulle concessioni c’è un procedimento in corso l’ha portato a termine l’interesse generale del paese bisogna togliere Questi signori la concessione il prima possibile dopo che hanno preso i nostri soldi per i pedaggi senza fare la manutenzione delle strutture attacca Di Maio l’amministratore delegato di autostrade Tomasi parla intervista la stampa non cerchiamo scuse siamo pronti ogni verifica Ma i ponti sono sicuri voltiamo pagina volevano costituire un movimento di ispirazione aperta mentre filonazista xenofoba è antisemita denominatopartito nazionalsocialista italiano dei Lavoratori le indagini della Digos di Enel servizio antiterrorismo interno che hanno portato oggi al 19 perquisizioni in tutta italia nei confronti di altrettanti estremisti di destra alcuni degli accusati stando alle indagini facevano riferimento a una disponibilità di armi ed esplosivi e conducevano attività di reclutamento sui social tra le persone coinvolte anche un pluripregiudicato calabrese legionario di spicco della Ndrangheta con un passato da collaboratore di giustizia è già referente di Porta Nuova per il Ponente Ligure un’organizzazione capace di non dare Roma di droga della quale faceva parte anche una batteria di picchiatori utilizzata per i soldi da chi non pagava l’indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Roma ha portato a 51 arresti oltre 400 I finanzieri impegnati nell’operazione per Lazio Calabria e Sicilia tra i nomi citati anche quello di Fabrizio Piscitelli Diabolik ucciso il 7 agosto a Roma la firma di Donald Trump song Human Rights and democracy Act il pacchetto di misure a favore delle proteste in corso da oltre 5 mesi nell’ex Colonia Milenaoperazione per la Cina in aree importanti lo ha assicurato il portavoce del Ministero degli Esteri Gangs la Cina espresso forte rammarico minacciando decise contromisure ripercussioni anche sulla Borsa delle Cronache la seduta in Brussa correzione intanto la polizia avviato la bonifica del Politecnico Il campo sportivo degli attivisti voltiamo pagina e Renzi va all’attacco sul caso Open quello che è accaduto costituisce un plus clamoroso nella vita Democratica del paese chi non reagisce accetta che si mette in discussione il principio della separazione dei poteri dure repliche del CSM dell’Associazione Nazionale magistrati e del ministro Bonafede a difesa dei magistrati proseguono Intanto le edizioni della Guardia di Finanza disposte dalla Procura di Firenze nei confronti di finanziatori della fondazione nata per sostenere le iniziative dell’ex premier e che perviene sarebbe stata articolazione di partito perché ho sempre agito nella legge sono qui perché è un passaggio importante per testimoniare che l’Italia non declama solo dei programmi astratti Ma quando parliamo di partenariato tra i quali abbiamo di modelli di Cooperazione precisi e dimostreremo quelle piùsenza fare queste le parole del premier Giuseppe Conte arrivato ieri in Ghana dove oggi inaugurerà la scuola o fa parte del progetto Africa suractive spiegato che gli obiettivi del Governo italiano sono 3 azione con nuove tecnologie svolta ambientale Massimo Livello occupazionale ed è salita a 39 il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito l’Albania Lo ha reso noto questa mattina il premio Edi Rama altri 9 corpi adesso sono stati estratti dalle macerie durante la notte tra le vittime precisano la ci sono anche 4 bambini di età da 3 a 8 anni 17 donne finora si registrano 15 morti Durazzo 23 a domani 1 a curve in Viviamo con i mercati immobiliari che ancora in ascesa in Italia nel primo semestre Segna un più 5 91% dopo il progresso dei 10 72 nello stesso periodo del 2018 rispetto al 2017 lo stile rapporto dati statistici notarili Che fotografa le compravendite di beni immobili nella prima metà dell’anno le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono state chieste nel 60% dei casi ed era l’ultima notiziaproseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa