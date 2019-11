Ultime Notizie Roma del 28-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Partiamo dalla cronaca volevano costituire un movimento aperta mentre filonazista xenofobo finita terminato partito nazionalsocialista italiano dei lavoratori e quanto emerge dai risultati delle indagini svolte dalla Digos Vienna in diretta dalla procura Distrettuale Antimafia e antiterrorismo di Caltanissetta nell’ambito dell’operazione che ha portato a 19 perquisizioni domiciliari nei confronti di estremisti di destra in tutta Italia il 19 perquisiti sono indagati per Costituzione partecipazione ad Associazione eversiva istigazione a delinquere alcune gli avevano disposizione armi ed esplosivi L’operazione si è svolta in diverse città in azione gli uffici della Digos di Siracusa Milano Monza Brianza Bergamo Cremona Genova Imperia Livorno Messina Torino Cuneo PadovaVerona Vicenza e Nuoro Cambiamo argomento apriamo adesso la pagina della politica o criticato l’invasione di campo dei magistrati nella sfera politica e la risposta è la diffusione dei miei documenti privati personale brivido così Matteo Renzi su Facebook interviene di nuovo sull’inchiesta Open nella fondazione nata nel 2012 per sostenere le iniziative politiche dell’ex premier non ho segreti lì c’è la mia casa le mie auto la mia Vespa tutte perfettamente regolari scrive leader di Italia viva ma non mi sembra curioso che uno possa ricevere avvertimenti di questo genere si chiede Renzi l’ex premier ha poi annunciato che oggi presenterà due denunce penali versioni civili farò volutamente a Firenze Sono certo che I magistrati di questa città saranno Soler fine dipende il mio diritto alla giustizia Ha detto il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio intanto insiste serve una commissione di inchiesta su finanziamenti ai partiti per scoprire fatti politicamente e moralmente rilevante e torniamo all’estero Hong Kong la polizia entra nel Politecnico abbandonato Da manifestanti il campoteatro per una decina di giorni degli scontri più violenti tra le forze dell’ordine dimostranti che hanno lasciato vuoto levitico due giorni fa ora la messa in sicurezza del materiale pericoloso tra cui le Molotov una notizia che cos’è che arriva dal mondo della politica di leghista Flavio Di Muro durante il suo intervento mette da parte la politiche chiede la mano alla fidanzata un gesto romantico che però viene redarguito dal Presidente della Camera fico è un giorno diverso è un giorno speciale quindi presidente lo rispetto non mi rivolgo a lei ma mi rivolgo in tribuna per dire Elisa mi vuoi sposare deputato di muro capisco tutto però usare un intervento per questo non mi sembra assolutamente il caso l’amore vince sempre ha continuato e ha fermato Stefania Pezzopane suscitando però nuovo richiamo da parte di fico andiamo allaè stato l’ultimo fiore monito del presidente e per il momento ci fermiamo qui l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa