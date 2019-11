Ultime Notizie Roma del 28-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio partiamo dal nodo infrastrutture Luigi Di Maio verso la revoca della concessione ad autostrade c’è un evidenza fattuale che non hanno fatto quello che dovevano fare ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli l’amministratore delegato di Husky Tomasi pensare che l’interesse di un paese sia quello di rinunciare a questo bagaglio di competenze mi sembrerebbe non comprensibile ha detto e ci spostiamo a benna indagati estremisti di destra pronti a creare un partito nazista è stata battezzata ombre nere l’operazione della Digos Vienna a carico di 19 estremisti di destra indagati per Costituzione partecipazione ad Associazione eversiva e istigazione a delinquere voltiamo ancora pagina I finanzieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo nell’atto in Calabria in Sicilia un’ordinanza di custodiasu richiesta della direzione Distrettuale Antimafia di Roma nei confronti di 51 persone accusate di appartenere a un’organizzazione criminale specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti in grado di rifornire il gran parte delle piazze di quartieri della capitale l’organizzazione secondo gli investigatori aveva costituito una batteria di picchiatori composta da soggetti appositamente incaricati dell’esecuzione di attività estorsive per il recupero dei crediti maturati mediante l’impiego della violenza all’operazione denominata Grande Raccordo criminale partecipano circa 400 militari con il supporto di elicotteri e unità cinofile portiamo ancora pagina l’inchiesta o cinque indagati per Renzi si tratta di una ferita Democratica ora seguono denunce penali e denuncia il giornalista Travaglio l’inchiesta della procura di Firenze cinque indagati per finanziamento illecito di viaggio traffico di influenze Ferdinando subito commissione di inchiesta sui finanziamenti Renzi il mio meraviglioso mutuo da €1000000 per la casa me lo pago per il 70% con le azioni civilie cambiamo argomento andiamo Arezzo in provincia di Imperia i 35 abitanti della frazione nell’entroterra ligure sono stati sgomberati nella tarda serata di ieri a causa di un movimento franoso che l’abitato sul posto i vigili del fuoco che hanno monitorato la zona per tutta la notte Oggi sono previsti sopra lorieri per stabilire l’entità dello smottamento Ok in evoluzione era l’ultima notizia Buon proseguimento via

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa