Ultime Notizie Roma del 28-11-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuovo attacco di Matteo Salvini al premier Giuseppe Conte Sullo sfondo salva-stati il ponte ha compiuto un attentato ai danni degli italiani ha detto la camera poi la Mattarella faccia vedere la Costituzione la lega annuncia un esposto ai danni del governo e di Conte e la richiesta di un incontro con il capo dello Stato per il ministro patuanelli È una polemica surreale ma un rallentamento nelle posizioni Sarebbe una buona idea Conte sottolinea sarò presto in aula e avremo la possibilità di chiarire a tutti gli italiani quello che sta accadendo sul negoziato e su come ci siamo arrivati ma gli occhiali un vertice di maggioranza Matteo Renzi rincara l’attacco sul caso per quello che è accaduto e clamoroso nella vita Democratica del paese il messaggio alle aziende Eh non finanziati Italia vivavolete passare i guai li annuncia oggi presenterà due denunce penali e due azioni civili lo farò volutamente a Firenze sono certo I magistrati di questa città Saranno solerti nel difendere il mio diritto alla giustizia aakriti aggiunge Renzi l’invasione di campo di due magistrati nella sfera politica e la risposta è la diffusione dei miei documenti privati personali andiamo in Albania Perché un’altra violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito poco prima delle 12 il paese a Durazzo si è scatenato il panico tra i residenti e soccorritori nei pressi dell’hotel Miramare sbriciolato dal sisma di martedì scorso è salito in 39 il bilancio ufficiale delle vittime in chiusura un buco nero impossibile con una massa 70 volte superiore a quella del sole è stato scoperto che la Via Lattea 15000 anni luce dalla Terra contrariamente ad ogni previsione il risultato pubblicato su Nature si deve alla ricerca internazionale coordinata dal gruppo dell’Accademia cinese delle Scienze dell’osservatorio di Pechino nella quale l’ItaliaPrincipato con Mario Lattanzi del inapp la massa di questo mostro cosmico accompagnato da una stella è superiore di 4-5 volte quella considerata al limite per un buco nero di questo tipo e tu Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa