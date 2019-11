Ultime Notizie Roma del 28-11-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno concessioni autostradali in apertura il MoVimento 5 Stelle accelera sulla richiesta di revoca della concessione non hanno fatto quello che dovevano dice il ministro dello sviluppo patuanelli Gli investimenti sono Fermi venduti vengono chiusi non è accettabile sulle concessioni ad Autostrade per l’Italia c’è un procedimento in corso e va portato a termine bisogna togliere questi vignory la concessione prima possibile dopo che hanno preso i nostri soldi per i pedaggi senza fare la manutenzione delle strutture dice Di Maio amministratore delegato di autostrade Tomasi replica Non accettiamo scuse siamo pronti ad ogni i ponti sono sicuri che nell’argomento la plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo chiede maggiori tagli alle emissioni di CO2 con aumento del 40% al 55% degli obiettivi già il 2030della risoluzione sulla conferenza delle parti sul clima Cop 25 in programma a Madrid da lunedì prossimo e passato con 430 voti a favore 190 contrari e 34 astensioni la cronaca è un’organizzazione capace di inondare Roma di droga della quale faceva parte anche una batteria di picchiatori utilizzata per recuperare i soldi da chi non pagava alcuni vertice c’era Fabrizio Piscitelli ucciso il 7 agosto a Roma indagini della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Roma ha portato a 51 arresti oltre 4 centri finanziari impegnati nell’operazione tra Lazio Calabria e Sicilia chiusura ai vertici del gruppo che voleva ricostruire un partito nazista c’era anche una donna Una cinquantenne Impiegata incensurata che faceva parte del direttivo Nazionale dell’auto nominato partito nazionalsocialista italiano dei da donna si faceva chiamare sergente maggiore di Hitler che aveva il compito di reclutamento e diffusione di ideologie xenofobe l’operazione contro il gruppo apertamente filonazista xenofobo e antisemitaperquisizioni in tutta Italia alcuni degli accusati avevano anche armi esplosivi rifiutavano sui social coinvolto un esponente della Ndrangheta ex legionario collaboratore di giustizia Forza Nuova è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

