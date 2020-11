Ultime Notizie Roma del 28-11-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in studio nuova ordinanza del ministro speranza le regioni Lombardia Piemonte e Calabria passano da zona rossa zona arancione Liguria e Sicilia in zona gialla da Domani restano in fascia Rossa Campania Toscana e Val d’Aosta e la provincia di Bolzano queste le decisioni contenute nella nuova ordinanza il governatore Fontana annuncia la riapertura dei negozi grazie ai sacrifici dei Lombardi Zaia riapre in Veneto i centri commerciali bene ma non sprechiamo gli sforzi dice il governatore del Piemonte Cirio il governo lavora al nuovo dpcm con le misure dal 3 dicembre per le feste di fine anno un consiglio dei ministri lampo ha dato il via libera al prefetto Guido Longo come nuovo commissario alla sanità in Calabria un atto d’amore verso la regione dice intanto si guardaprossimo dpcm quello che entrerà in vigore il 4 dicembre durerà fino a Natale ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano conferma del coprifuoco dalle 22 alle 6 in tutta Italia negozi aperti fino alle 22 e blocco della mobilità tra tutte le regioni con deroghe per i residenti queste alcune delle misure del nuovo dpcm che il governo varerà CRT esce a 1:08 % bufera sull’ipotesi della De Micheli per la scuola anche di domenica in 24 ore 28009 casi di covid 827 i cessi diminuiscono per il secondo giorno di fila i ricoverati in terapia intensiva e i ricoverati in area medica si guarda il decreto Ristori quater sarà prevista una proroga fiscale per le imprese che nel primo semestre 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre del19 lo Annuncia il MEF insieme alla proroga al 10 dicembre della presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’acconto dell’irap il MoVimento 5 Stelle ha presentato al Senato un emendamento al DL Ristori per una nuova rottamazione delle cartelle la quarta Zaia definisce fiacco il budget di 250 milioni del decreto Ristori salta l’ipotesi di un bonus Natale €500 per i lavoratori in cassa integrazione un imprenditore di Palmi Roberto recordare indagato dalla dda di Reggio Calabria come mente economica finanziaria di andrangheta camorra e mafia che volevano riciclare 136 miliardi di euro di cui 36 miliardi che erano già pronti Cash Come scritto nella trascrizione di una intercettazione secondo l’informativa e ricordare avrebbe gestito un fondo da 500 miliardi di euro è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa