Ultime Notizie Roma del 28-11-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio governo al lavoro sul prossimo dpcm dal 4 dicembre e ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano conferma del coprifuoco dalle 22 alle 6 in tutta Italia negozi aperti fino alle 22 e blocco della mobilità tra tutte le regioni con deroghe per i residenti Queste sono alcune delle misure al vaglio del governo Da domenica Lombardia Piemonte e Calabria saranno zone arancioni mentre la Liguria Sicilia diventeranno gialle le reti nazionali e scende al 1:08 % bufera solo ipotesi avanzata della ministra Paola de Micheli di andare a scuola anche la domenica sono in Calabria negli anni 80 per la seconda guerra di ndrangheta Poi sono tornato come questore di Reggio nel 2012 poi come prefetto di Vibo nel 2017 la mia ricetta e lavorare seriamente occuparmi delpopolazione popolazione che ha bisogno di noi urgentemente così il prefetto Guido Nicolò Longo nominato commissario ad acta per la sanità in Calabria Alla domanda se fosse stato chiamato da premier Conte Longa risposto sì mi ha chiamato sia presidente del consiglio che il Ministro dell’Interno e su Gino Strada dice persona di grandissimo livello capacissima che vuol far del bene al popolo calabrese Certamente andremo d’accordo Anche se non ci conosciamo ha detto Longo niente tasse anche fuori dalle nuove zone rosse e dal 8 dicembre via al Cashback il governo cerca di chiudere il quarto decreto sarà prevista un’ampia proroga fiscale per le imprese che nel primo semestre hanno subito una diminuzione del fatturato del 33% il MoVimento 5 Stelle chiede un’altra rottamazione delle cartelle salta invece l’ipotesi di un bonus di Natale da €500 per i lavoratori in cassa integrazione maltempo sull’Italia decretata l’allerta rossaanche oggi in Sardegna arancione invece in Sicilia e in Calabria allerta Gialla in Basilicata una perturbazione atmosferica che domani colpirà anche il centro Italia nel resto del paese previsti avete tempo e temperature stabili per tutto il weekend è tutto dalla redazione di auguro una buona giornata

