Ultime Notizie Roma del 28-11-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale sabato 28 novembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno senza cavi di apertura ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano conferma del coprifuoco dalle 22 alle 6 in tutta Italia negozi aperti fino alle 22 blocco della mobilità tra tutte le regioni con deroghe per i denti perché alcune delle misure del nuovo dpcm che il governo vuole varare il 4 dicembre da domenica Lombardia Piemonte e Calabria saranno arancioni mentre dalla Liguria alla Sicilia diventeranno gialle le reti Nazionale scende la virgola zero 8 % e sono più di 400 mila i decessi in Europa Bra nuova ondata di Cori del secondo un conteggio sulle segnalazioni fornite dalle autorità sanitarie in totale quasi due terzi delle vittime sono stati segnalati nel Regno Unito Italia Francia Spagna e Russia gli Stati Uniti superano i 13 milioni di contagi con un milione di malati solo negli ultimi 6 giorni il record di casi giornalieri in Messico oltre 12000le tredicesime che arriveranno nei portafogli di 16 milioni di pensionati e di 18 milioni di lavoratori indipendenti quest’anno saranno più leggere l’importo complessivo dei 34 milioni di gratifica natalizia rileva la cgia ammonterà a 30 miliardi di euro 3 miliardi meno rispetto a quanto pagato nel 2019 a causa dei covid la regione con più percettori di tredicesima e la Lombardia quasi 6,2 milioni figura di 3 milioni 287 del Lazio 2 milioni 956 mila del Veneto e due milioni 821000 dell’Emilia Romagna Le regioni con meno gratifica natalizia sono Umbria 532000 persone Basilicata 290.000 Molise 160.000 Valle d’Aosta 77000 persone cronaca in chiusura un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto davanti al pronto soccorso oftalmico dell’ospedale Fatebenefratelli via Castelfidardo nel centro di Milano secondo quanto riferito dai soccorritori del 118 presentava dei traumi incompatibili con un pescaggio un investimento che si trovava sotto dei cartoni quasi a nascondere la presenza è tutto grazie per averci seguito le news e tornano laedizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa