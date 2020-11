Ultime Notizie Roma del 28-11-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferri dpcm ristoranti chiusi a Natale Santo Stefano conferma del coprifuoco dalle 22 alle 6 in tutta Italia negozi aperti fino alle 22 blocco della mobilità tra tutte le regioni con l’euro che per i residenti alcune delle misure che il governo vuole varare il 4 dicembre la domenica Lombardia Piemonte e Calabria saranno arancioni mentre dalla Liguria alla Sicilia diventeranno gialle le reti nazionali scende al 1,08% perché non è il premier Conte ha convocato una nuovo vertice oggi alle 17 con i capi delegazione della maggioranza all’ordine del giorno e dei poveri Panda a partire dalla struttura di governance del piano di rilancio e resilienza cui il governo sta a lavora’ discusso ieri in un primo incontro a Palazzo Chigi con il panda dice la presidente della commissione Ue von der leyen Italia poter reinventarsi ma solo se avrà la volontà di fare riforme un approccio strategicoinvestimenti il presidente di Confindustria Bonomi patente rischio che l’Italia non sfrutti questa opportunità senza precedenti invita il governo ad individuare pochi grandi progetti sui nodi strategici per lo sviluppo del paese che una persona è morta travolta da uno smottamento avvenuto a Bitti nel nuorese secondo le prime informazioni la vittima era a bordo di un Pickup che è stato investito dalla massa di acqua e fango sempre nello stesso comune sardo i soccorritori stanno cercando almeno un dispetto ma non è escluso che altre persone siamo state coinvolte dall’ondata di maltempo la cronaca in chiusura è stato individuato il presunto pirata della strada che questa mattina in ucciso un clochard il cui corpo è stato poi trovato davanti all’ingresso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano il proprio ieri la Polizia ha trovato il presunto responsabile e nel corso della giornata Sarà interrogato dal PM di turno le telecamere della zona grazie alle quali si è risalita la targa del veicolo fuggito senza fermarsi e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa