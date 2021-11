Ultime Notizie Roma del 28-11-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione domenica 28 sembra microfono Giuliano Ferrigno l’emergenza covid in apertura la nuova variante omicron per il momento spaventa il mondo in Italia sono stati attivati i test su 133 passeggeri a bordo del volo proveniente dal Sud Africa tirata fiumi su cui viaggiava il manager è il risultato Il primo contagiato in Italia la nuova variante dopo aver ottenuto la lista dei Passeggeri la regione Lazio ha disposto i tamponi molecolari intanto la comunità scientifica internazionale al lavoro per capire quale può essere l’impatto potenziale della variante così il ministro della Salute Roberto Speranza di sequenziamento e sono limitati alcune primissimi analisi che vengono fatti segnalano comunque un elemento di rischio e le 32 mutazioni che possono rappresentare un significativo al momento spiega il ministro non sopra l’orizzonte ulteriori provvedimenti su comandamento E primo valutazioni mentre gli scienziati continuano a lavorare noi ha proseguito speranze andiamo avanti con il nostro lavoro sulla campagnarappresenta lo strumento essenziale di cui disponiamo come lo è il rispetto delle norme di sicurezza ovvero mascherina il distanziamento il rispetto delle norme essenziali siamo in una fase ancora molto molto delicata vediamo quali sono le caratteristiche emerse sulla variante i sintomi appaiono lievi a far luce sulle sue caratteristiche contribuisce l’associazione medica del Sudafrica nel paese dove la variante è stata scoperta i positivi hanno manifestato sintomi insoliti lievito in un’intervista alla BBC la presidente dell’associazione spiegando che la ricerca sulla variante ancora in una fase iniziale ha detto che i pazienti si lamentano principalmente di un corpo dolorante stanchezza estrema stanchezza lo vedono le giovani loro le persone anziane ricordiamo che in Sudafrica solo il 24% della popolazione del paese completamente vaccinato tuttavia nei commenti ad altri media per presidente espresso preoccupazione per gli effetti che la variante potrebbe avere sulle persone anziani con malattie cardiache o diabete non sia manifestata per la prima volta proprio Sudafrica all’inizio di novembre in Italia si esprime il professore è Franco Locatelli coordinatore del comitato tecnico-scientifico la variante ho mica unaDaniela diffusione qua non sappiamo se sia capace di provocare una malattia grave in faccina ora più che mai detta fondamentale unità all’uso della mascherina quanto all’esistenza aicheri la domanda è cruciale dice Locatelli da presenza di mutazioni nelle della proteina Spike è riconosciuta degli anticorpi potrebbe ridurre parzialmente l’efficacia dei vaccini Tuttavia solo ulteriori valutazioni dei prossimi giorni ci daranno una risposta fondata sull’evidenza è tutto grazie per averci seguito le cose tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa