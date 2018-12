Ultime Notizie Roma del 28-12-2018 ore 07:10

romadailynews radiogiornale venerdì 28 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale la commissione bilancio della camera ha approvato in nottata con i voti della maggioranza Movimento 5 Stelle lega il mandato al relatore sulla manovra che attesa in mattinata nell’aula di Montecitorio PD e Forza Italia nuotato contro L’opposizione in commissione protestato perché il testo è stato inviato in aula senza discuterne votare i circa 350 emendamenti che erano stati presentati la legge di bilancio è morto La notte scorsa Daniele Belardinelli il tifoso interista di 39 anni investito da un Suv Durante gli scontri tra ultra prima di Inter Napoli nonostante la tragedia il campionato sabato non si ferma linea dura ma si gioca ha detto il presidente della FIGC Gravina d’accordo con la lega di a e Governo Intanto è caccia la persona che era alla guida dell’auto omicida un’azione squadristi Kenya mobile da parte di un centinaio di tifosi interisti contro quelli napoletani ha detto il questore di Milano Cardonanove gli indagati per i cori razzisti contro koulibaly il giudice sportivo ha inflitto all’Inter due gare a porte chiuse più una testa con ingresso vietato ai soliti posti nella Curva di oggi alle 19:00 del Consiglio dei Ministri si riunirà per decretare lo stato di emergenza e subito dopo sarei messa l’ordinanza di Protezione Civile con cui verranno stanziati i primi fondi per far fronte all’emergenza sono in seguito al terremoto di due giorni fa nelle prossime ore annunciato ieri il vicepremier Luigi Di Maio al governo ma era anche un provvedimento che prevede la sospensione dei mutui per tutte le persone che hanno avuto difficoltà un incendio si è sviluppato ieri sera in un appartamento a bovini capoluogo del dipartimento della Senna Sander in periferia Nord a Parigi causando la morte di 3 persone due bambine di 7 anni una ragazza di 20 nell’incendio altre tre persone sono rimaste gravemente ferite mentre altre due hanno riportato ferite lievi i dati della criminalità nelle Marcheche sono in diminuzione cercheremo di essere ancora più attenti poi questa signora che ovviamente va un pensiero è una preghiera aveva chiesto già più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione vediamo che cosa non ha funzionato così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini in prefettura di Pesaro per il comitato dell’ordine della sicurezza dopo l’esecuzione di Marcello Bruzzesi fratello di un pentito da parte di due Chi è Antonello traduzione di stampo ndranghetista nel centro storico di Pesaro e la pista privilegiata dagli investigatori Per l’uccisione di Marcello Bruzzese 51 anni originario della Calabria fratello di un collaboratore di giustizia era scampato un agguato nel 1995 Rizziconi Reggio Calabria in cui morirono il padre Domenico è un cognato il marito di una sorella mentre lui rimase gravemente ferito Bruzzese non è da Pesaro per scelta ma perché sottoposto lo speciale programma di protezione in quanto fratello di collaboratore di giustizia Girolamo Biagio Bruzzese grande pista diventato2300 collaboratore di giustizia dopo aver tentato di uccidere il capocosca le sue testimonianze hanno permesso I magistrati di collegamento alla cosca crea e alcuni politici locali ora è caccia ai due Killer nella notte c’è stato un vertice in tribunale al quale hanno partecipato il capo della procura pesarese Cristina tedeschini I sostituti procuratori Fabrizio Narbone e Maria Letizia Pucci e delle Le pagine della dda di Ancona un pool di magistrati per andare a fondo su autori mandanti e momento dell’omicidio secondo quanto si è appreso il programma di protezione erano stati inseriti sia la sua famiglia che quella dei suoi parenti più stretti che nella notte sono state precipitosamente trasferiti in altra città nelle 2019 i prezzi dell’Elettricità resteranno stabili per le famiglie con contratti in regime tutelato Mentre per il gas è previsto dal primo gennaio momento del 2,3% lo annuncia l’autorità per l’energia sottolineando che dopo il blocco degli oneri elettriciapplicato nel secondo trimestre 2018 la loro piena riattivazione consente per il 2019 di riportare in equilibrio senza alcun aumento per il prossimo trimestre della spesa per l’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa