Ultime Notizie Roma del 28-12-2018 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con la politica la manovra arriva oggi in aula alla camera con la maggioranza pronta a porre la fiducia è il testo a chiudere definitivamente sabato in nottata al più tardi domenica ed evitare così l’esercizio provvisorio della notte dopo un’accesa audizione di Giovanni Tria durante il ministro dell’economia rivendicato di aver Evitato una procedura Europea disastrosa la commissione Bilancio approvato con i voti di Movimento 5 Stelle lega e l’ha mandato al relatore PD e Forza Italia hanno votato contro le opposizioni hanno protestato perché sottolineano il testo è stato inviato in aula senza discutere nel votare i circa 350.000 dirti che erano stati presentati alla legge di bilancio cronaca sono in tutto nove compresi tra interisti già incarcere gli indagati per gli scontri della Sera del 26 dicembre a Milano nella zona di via Novara prima della partita Inter Napoli sono tutti accusati diritto aggravata gli investigatori della Digos Sono ancora al lavoro per identificare il conducente del SUV che ha investito è ucciso Daniele Belardinelli ultra Lombardo che si trovava nella zona di tafferugli il trentanovenne deceduto nella mattinata di ieri a causa delle gravi lesioni interne riportate dopo essere stato travolto l’episodio avvenuto poco dopo quella che il procuratore Marcello Cardona definito lezione squadrista ignobile a un’ora dall’inizio di inter-napoli Infatti circa 100 ultrà nerazzurri insieme ad alcuni supporter del Varese delizia avrebbero teso un vero e proprio agguato nei confronti di alcuni autobus di napoletani che si dirigevano allo stadio Mi dispiace per la sconfitta e soprattutto aver lasciato i miei fratelli però sono orgoglioso del colore della mia pelle di essere francese senegalese napoletano uomo e il Trip del difensore del Napoli kalidou koulibaly espulso per doppia ammonizione durante il mese tra gli azzurri e l’Inter la partita è stata vinta dai milanesi per 10IBU razzisti indirizzati dalla parte del pubblico di San Siro l’indirizzo del giocatore del Napoli hanno suscitato parecchie polemiche una gara quella tra Inter Napoli preceduta. da violenti scontri fuori dallo stadio cronaca è credibile che sia partito dalla Calabria l’ordine di uccidere Marcello Bruzzese 51 anni originario di Rizziconi assassinato la sera di Natale a Pesaro il fratello del collaboratore di giustizia Biagio Girolamo Bruzzese e quanto si apprende in ambiente della dda di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri che sin Dai primi momenti successivi all’omicidio si mantiene in stretto contatto con la d via di Ancona e con la Procura della Repubblica di Però intanto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini conferma che era stato lo stesso Bruzzese chiedere l’uscita dal programma di protezione Ed ora andiamo a teatro con Antonello Troya il tenore calabrese Leonardo Caimi Trionfal Royal Opera House di Londra una vera e propria passione surgelato all’interpretazione dell’artista Vicinale di Lamezia Terme nei panni di Don Jose della Carmen di Bizetè stato un vero e proprio Trionfo il tenore di origine calabrese nato a Lamezia Terme Leonardo Caimi ha conquistato il palcoscenico della Royal Opera House del covent Garden di Londra un abbassamento di voce protagonista lo ha costretto a vestire i panni del Don Jose della carne DBZ con una performance straordinaria che lo ha portato a ricevere una vera e propria ovazione da parte del pubblico un riconoscimento non sfuggito al sovrintendente del teatro che è così ingaggiato il sennò te per altri appuntamenti mi sembrano raggiungere Alfonso bouquet di impegni artista che mi sembravi impegnata in altre due straordinario per il grande teatro londinese i racconti di Hoffmann e La Tosca di Puccini è tutto anche per questa edizione ci risentiamo più tardi Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa