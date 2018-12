Ultime Notizie Roma del 28-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale venne ritrovato dalla redazione da Francesco Vitale in studio un incendio è divampato nella tarda serata di ieri all’istituto Palazzolo una struttura medica per anziani lungodegenti a Milano paziente sarebbe in gravi condizioni tutto il reparto è stato evacuato secondo quanto riferito stamani dal 118 le persone coinvolte sono state in tutto 18 trasportate una in codice rosso Ninja alle 15:00 in verde ferito più grave ricoverato all’ospedale di Niguarda la commissione bilancio della camera ha approvato in nottata con i voti della maggioranza Movimento 5 Stelle lega il mandato al relatore sulla manovra che a te in mattinata nell’aula di Montecitorio PD e Forza Italia hanno votato contro L’opposizione in commissione protestato perché il testo è stato inviato in aula senza discutere di votare i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di bilancio era un casinista un tifoso ma non violento sono le parole di Vincenzo Belardinelli il padre del tifoso dell’Inter morto ieridopo essere stato investito da un solo durante gli scontri nel pre partita di Inter Napoli in quella che è il questore di Milano night ita da definire un’azione squadristi che Nobile da parte di un centinaio di tifosi interisti contro quelli napoletani nonostante la tragedia il campionato sabato non si ferma linea dura ma si gioca detto il presidente della FIGC Gravina d’accordo collegati al governo una scossa di magnitudo 5,8 è stata registrata questa mattina poco dopo le 4:00 in Italia in Indonesia dove ieri l’agenzia per la gestione dei disastri alzato il livello di allerta da 2 a 3 per il vulcano anak Krakatoa l’epicentro del sisma riporti tutto il geologico americano è stato rilevato 70 km a sud di mano varie l’ipocentro a 55,5 km di profondità per ora non si hanno notizie di vittime o danni e oggi alle 19:00 il Consiglio dei Ministri si riunirà per decretare lo stato di emergenza subito dopo sarà emessa l’ordinanza di Protezione Civile con cui verranno stanziati i primi fondi per far fronte all’emergenza sull’Etna in seguito al terremoto di 2 giorni fanelle prossime ore annunciato ieri il vicepremier Luigi Di Maio al governo varerà anche un provvedimento che prevede la sospensione dei mutui per tutte le persone che hanno avuto difficoltà momenti di paura New York dove l’esplosione di un impianto dell’azienda elettriche cittadina Edison nel quartiere di Astoria nel Queens non solo ha fatto tremare le case della zona gettando nel panico limitati ma anche causato nel cielo un’insolita lunga scia di luce intensa Azzurra intermittente visibile da tutta la città e anche dal vicino New Jersey un fenomeno che ha causato enorme curiosità con centinaia di post sui social tanto che il sindaco Bill de Blasio è dovuto intervenire per rassicurare newyorkesi nessuna invasione aliena c’ha dallo spazio il segretario generale dell’organizzazione degli Stati Americani Luis Almagro annuncia la decisione viste le gravi violazioni dei diritti umani operate dalla dittatura Ortega di avviarmi confronti del Nicaragua le procedure per l’applicazione della carta Democratica dell’organismo che potrebbero portare se necessario alla sospensione del paese ed è morto a 112 anni l’uomo più belled’America Richard overton veterano della Seconda Guerra Mondiale avrebbe compiuto 113 anni il prossimo 11 maggio ho visto americano residente ad Austin Texas è stato un aviatore che durante la Seconda guerra mondiale ha prestato servizio diverse basi del Pacifico compresa Pearl Harbor Il segreto della sua longevità lo spiego qualche anno fandis una medicina metto del whisky nel mio caffè e fumo sigari ma Non aspiro il pugni sera poi mangio un gelato voltiamo pagina chiediamo l’apertura di un tavolo di crisi per l’edilizia la situazione è grave lo dichiara Giovan Battista perciaccante presidente di ance Cosenza Antonello Troya imprese asfissiata la burocrazia urge piano di interventi chiediamo l’apertura di un tavolo di crisi per l’edilizia la situazione è grave il settore continua a registrare una stagnazione preoccupante è pericolosa per le indicazioni sul versante economico e occupazionale lo ha detto Giovan Battista perciaccante presidente di ance Cosenzasi aggiunge dalla manovra economica presa da Bruxelles si vince lo spostamento di risorse a scapito della spesa investimenti pubblici a favore della spesa corrente il governo ha proposto un taglio di 2,25 miliardi di investimenti che prevedono rimodulazione di Fondi tra cui cofinanziamenti al fondi strutturali dell’Unione Europea e a fondo sviluppo e coesione rispettivamente per 850 milioni di euro Questo è gravissimo perché si tratta di risorse perlopiù destinate alle regioni del sud la preoccupazione presente perciaccante riguarda anche aspetti normativi e procedurali che hanno ingessato uno dei settori che per decenni ha trainato lo sviluppo delle regioni meridionali e decenni ha trainato lo sviluppo delle regioni meridionali

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa