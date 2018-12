Ultime Notizie Roma del 28-12-2018 ore 13:10

romadailynews radiogiornale provati dalla redazione studio Roberta Frascarelli nel 2019 i prezzi dell’Elettricità resteranno stabili per le famiglie con contratti in regime tutelato Mentre per il gatto è previsto dal primo gennaio non mento del 2,3% lo rende noto la vera autorità regolazione energia reti e ambiente sottolineando che dopo il blocco degli oneri elettrici applicato nel secondo semestre 2018 la luna piena di attivazione consente per il 2019 di riportarli in equilibrio senza alcun aumento per il prossimo trimestre della spesa per l’energia elettrica per la famiglia tipo 1 in tuta e la commissione bilancio della camera ha provato con i voti della maggioranza 5 Stelle lega il mandato al relatore quella manovra che a te dov’è l’aula di Montecitorio PD e Forza Italia hanno votato contro L’opposizione commissione protestato perché il testo è stato inviato in aula senza discutere e votare350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di bilancio un incendio si è sviluppato ieri sera in un appartamento nel capoluogo del dipartimento della senna-saint-denis periferia nord di Parigi causando la morte di 3 persone due bambine di 33 anni e una ragazza di 20 lo riporta le parisien momenti di paura a New York e dove l’esplosione di un impianto dell’azienda elettrica cittadina con Edison nel quartiere di Astoria Queens non sono fatto tremare le case della zona gettando le panico gli abitanti ma anche causato il cielo un’insolita lunga scia di luce intensa Azzurra ed intermittente visibile da tutta la città e anche dal vicino Io già si è un fenomeno che ha causato enorme curiosità con centinaia di posta sui social in pochi minuti ma anche tanta inquietudine diverse centinaia di lavoratori NCC provenienti da tutta Italia hanno protestato non si tiene in Piazza della Repubblica Roma contro il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri Che disciplina il noleggio con conducentei sindacati delle categorie hanno anche spiegato che una delegazione è giunta al Quirinale per chiedere a Mattarella di non firmare il decreto e per spiegare le proprie ragioni ci fermiamo qui Grazie per l’attenzione appuntamento alle prossime news

