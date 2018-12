Ultime Notizie Roma del 28-12-2018 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio la manovra per il 2019 non è stata iscritta a Bruxelles non Aumenta le tasse sui cittadini il Governo è impegnata impedire l’aumento dell’Iva Nel 2020 2021 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno aggiunge che anche la crescita Rivista al ribasso su richiesta della commissione europea sarà più alta grazie al rilancio degli investimenti e le misure messe in campo dall’esecutivo abbiamo dovuto rivedere la crescita al 1% perché ci siamo accodati agli organismi internazionali Ma ciò non significa che siamo Rassegnati una crescita basta il premier piuttosto scommettere su una crescita robusta non siamo il governo delle lobby aggiunge e sottolinea che non intende continuare L’esperienza di governo dopo la parentesi meravigliosa di 5 anni a Palazzo Chigi bagarre in aula la camera prima che inizi l’esame della manovra la seduta è stata sospesa il presidente fico ha convocato la conRenzo dei capigruppo Deputati del PD è di Fratelli d’Italia hanno sbattuto sui banchi della Presidenza il fascicolo Con gli emendamenti che non sono stati discussi votati in commissione bilancio che stanotte ha solo votato il mandato relatore è riferita assemblea è approdata oggi nel porto spagnolo di Algeciras la nave di Open House con a bordo 310 migranti Salvati il 21 dicembre dall’unità della LG spagnola proactiva al largo delle coste libiche tra I migranti vi sono 139 minorenni e 42 migranti sono stati soccorsi ieri sera da un pattugliatore della Guardia di Finanza al largo di Pantelleria e trasferiti a Trapani un altro extracomunitario che si trovava in precari condizioni di salute a bordo della stessa imbarcazione è stato soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera e si trova adesso ricoverato in ospedale nagar di Pantelleria una sessantenne sarà Parisi è stato ucciso con colpi di pistola a Giarre l’omicidio è venuto in strada vicino all’abitazione della donna a sparare sarebbe stato l’ex marito dal quale era separato da anni che poi avrebbe tentato il suicidio con la stessa arma l’uomo è stato soccorso daisanitari è trasferito in elicottero in gravi condizioni in un ospedale di Catania la ricostruzione dell’accaduto e dei carabinieri che indagano la procura di Catania aperto un’inchiesta un incendio divampato nella tarda serata di ieri all’istituto Palazzolo una struttura medica per anziani lungodegenti a Milano un paziente sarebbe in gravi condizioni tutto reparto è stato evacuato secondo quanto riferito stamani del 118 le persone coinvolte sono stati in tutto 18 trasportate uno in codice rosso Ninja alle 15:00 in verde il ferito più grave ricoverato all’ospedale di Niguarda perplessità sulla gestione dell’ordine pubblico durante i gravi incidenti avvenuti a Milano in occasione della partita Inter Napoli durante i quali ha perso la vita un ultras del Varese sono stati espressi dal Sindacato Italiano appartenenti della polizia il sindacato parla infatti di evento annunciato e si domanda Come mai la Questura non ne abbia avuto sentore il governo nella persona del Ministro dell’Interno Matteo Salvini riferisca al parlamento sui fatti sulle violenze verificatisi nei giorni scorsi allo stadio San Siro lo ha chiesto nell’aula della camera Roberto bella di Forza Italia seconda notte 3quella sull’Etna dove si è abbassato ulteriormente l’attività sismica registrati dagli esperti sei terremoti 5 Zafferana Etnea e uno a Milo di magnitudo modesta quello di maggiore energia di magnitudo 2 alle 3:41 a Zafferana Etnea non sono stati registrati danni a cose o persone Intanto è aumentato il numero delle presenze degli sfollati negli alberghi messi a loro disposizione dalla Regione Siciliana resta comunque ancora alto il numero di irriducibili che hanno trascorso la notte in auto una scossa invece di magnitudo 5,8 è stata registrata questa mattina poco dopo le 4:00 in Italia in Indonesia dove ieri l’agenzia per la gestione dei disastri alzato il livello di allerta da 2 a 3 per il vulcano anak krakatau ha l’epicentro del sisma riporta Istituto geologico americano è stato rilevato 60 km a sud di mano pari e l’ipocentro a 55,5 km di profondità per ora non si hanno notizie di vittime o danni cambiamo decisamente argomento sta prendendo sempre più piede nel mercato il panettone perse ne parla Antonello Troya il canettone il panettone per cani che ha conquistato il mercato dalle pasticcerie artigianali alle grandi catene di supermercati per acquistarlo si spengono le 7:00 €15 Per la gioia degli animali domestici c’è un’anima del Natale fatti con tubi spese pazze di Regali fatti all’ultimo momento gli eccessi esagerazioni e le aziende per andare incontro alle esigenze del mercato sono in grado di soddisfare le richieste più disparate dalle ultime novità ascolta con contrastanti posizione di canettone considerata una star gastronomica per i cani oggi è originale ingredienti del panettone per gli amici a quattro zampe si compone di due varianti una base di carne di anatra una base di salmone registro il canettone il Cantoro per una confezione dal peso di 125 G con tanto di confezione si spendono €9,90 per la versione

