Ultime Notizie Roma del 28-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli chiudere gli stadi e vietare le trasferte condanne tifosi veri che vanno distinti dai delinquenti e dalla risposta sbagliata lo ha detto il ministro Salvini parlando della decisione del giudice sportivo di far giocare le prossime due partite dei nerazzurri a porte chiuse dopo gli scontri le vicende del pre partita di Inter Napoli nei quali ha perso la vita un ultrà con la riforma per una maggiore autonomia delle regioni lo stato non trasferirà tutte le competenze specie quelle che sono di sua prerogativa livelli essenziali dei servizi saranno garantiti a tutto il paese io sono garante del progetto e della coesione Nazionale sociale e ho detto il premier Giuseppe Conte parlando alla conferenza stampa di fine anno sulle tappe del percorso fino a metà febbraio per Replayinterni a livello statale poi con il mandato più negozi a Rho con i governatori di Lombardia Veneto Emilia Romagna poi ci sarà una legge votata a maggioranza assoluta in parlamento e magari nell’aula della camera prima che inizi l’esame della manovra che ha avuto il via libera della commissione quello che hai al mandato al relatore la seduta è stata sospesa il presidente Roberto Fico convocato la conferenza dei capigruppo capigruppo dalla quale in seguito i rappresentanti delle posizioni se ne sono andati per protesta contro il presidente Roberto Fico Che non ha fatto votare la richiesta di sospensione dell’aula il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’obbligo di dimora a carico del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio giudici hanno rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare che era stata presentata dal difensore di Oliverio l’avvocato Vincenzo Belvedere e ti era stata discussa Ieri davanti il tribunale Oliverio accusato di Abuufficio sottoposto all’obbligo di dimora San Giovanni in Fiore centro del Cosentino in cui risiede dal 17 settembre scorso È intollerabile che il governo non dica una parola sul fatto che scade il commissario di governo sulla Torino Lione che non è il commissario Basettoni così come sul fatto che finisce l’osservatorio così Presidente della Regione Piemonte Sergio chiamparino nella conferenza stampa di fine anno è un segno incontrovertibile della volontà del governo di non voler fare l’opera giunge annunciando l’intenzione di istituire l’osservatorio il treno regionale ed è tutto Per ora grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

