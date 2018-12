Ultime Notizie Roma del 28-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 28 dicembre in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura rimpasto di governo il discorso esula dalla sensibilità del premier mai l’esigenza maturerà insieme a una delle forze politiche così il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno Non escludo il rimpasto è anche un tagliando al contratto di governo tra Movimento 5 Stelle lega Auspico che ci sia un’istanza condivisa è che non sa di stabilità e l’esperienza di governo dice ancora con te che si dice orgoglioso del reddito di cittadinanza come misura di equità sociale si schiera con il leader del MoVimento 5 Stelle Di Maio è stato Crocifisso per aver sostenuto sempre il provvedimento e magari in aula la camera prima dell’inizio dell’esame della manovra inseguiti rappresentanti delle opposizioni hanno abbandonato l’aula di Montecitorio per protesta contro il presidente Roberto Fico Che non ha fatto notare la richiesta di sospensione posso aumentare i tempi degli interventi male la consapevolezza che questa legge di bilanciosono un po’ arrivare al Quirinale il primo gennaio ammonito fico alla fine sono ripresi i lavori sulla tragedia dell’hotel Rigopiano la procura di Pescara notificato se ti avviso di garanzia per il reato di frode in processo penale e depistaggio a carico del personale della prefettura di Pescara compreso l’ex prefetto da Chiusa che vengono mosse sono quelle di avere un culto il brogliaccio delle segnalazioni del giorno 18 gennaio 2017 la squadra mobile di Pescara per nascondere la chiamata di soccorso fatta alle 11:38 dal cameriere Gabriele D’Angela Centro Coordinamento soccorsi ancora cronaca in chiusura una sessantenne sarà Parisi E stata uccisa con Colpo di pistola a Giarre tu mi chieda venuta in strada vicino l’abitazione della donna sparata è stato l’ex marito da quale era separato da anni che poi si sarebbe sparato con la stessa arma soccorso dal 188 è morto in ospedale a Catania dove è stato trasferito in elicottero la puntura di Catania aperto un’inchiesta tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

