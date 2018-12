Ultime Notizie Roma del 28-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno chiudere gli stadi evitare le trasferte condanna i tifosi veri che vanno distinti la delinquenti della risposta sbagliata Così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini contro la decisione del giudice sportivo che ha disdetto due giornate a porte chiuse per l’Inter è il divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri una pausa di riflessione per il calcio e chiedi invece il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intanto saranno interrogati domani tra i tifosi interisti tutti sotto i 30 anni arretrati per gli scontri prima di Inter Napoli nei quali è morto Daniele Belardinelli ultra interista travolto da un Suv migranti approdati oggi nel porto spagnolo la nave di Open Arms con a bordo 310 profughi salvati 21 dicembre dall’unità di Longi spagnola proactiva al largo delle Coste libiche treni 20 Ci sono 139 minorenni e 42 sono stati su Così ieri sera da un pattugliatore della Guardia di Finanza al largo di Pantelleria è trasferito a Trapani un’altramontaggio che ti doveva interpretare condizioni di salute a bordo della stessa imbarcazione è stato soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera si trova adesso ricoverato nell’ospedale di Pantelleria la cronaca un incendio è divampato nella tarda serata di ieri all’istituto Palazzolo una futura medica per anziani a Milano un paziente sarebbe in gravi condizioni tutte le parti è stato evacuato secondo quanto riferito questa mattina dal 118 le persone che a volte sono stati in tutto 18 trasportate una in codice rosso Orange alle 15:00 interni ferita più grave ricoverato all’ospedale Niguarda ultima notizia in chiusura nella prima settimana dell’anno nuovo i turisti in Italia saranno 9,8 milioni complessivamente 800000 in più dell’anno scorso una crescita del 8,5% circa un’ottima partenza Quindi che vede prevalere i connazionali 5,2 milioni sugli stranieri 4,6 milioni a rivelarlo un’indagine condotta dal centro studi CNA i turisti stranieri invece prevalgono sugli italiani per quanto riguarda i pernottamenti 17,5 milioni contro 17,4 le regioni più scelte sono Lombardia trentino-alto Adige Veneto Emilia Romagna e più li Venezia Giulia è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa