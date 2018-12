Ultime Notizie Roma del 28-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno chiudere gli stadi e vietare le trasferte condanna i tifosi veri che vanno dipinti da delinquenti della risposta sbagliata Così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini contro la decisione del giudice sportivo che ha disposto due giornate a porte chiuse per l’Inter il divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri solo 10 giorni fa Salvini rendeva omaggio agli ultra lo attacca l’ex premier Gentiloni del PD una pausa di riflessione per il calcio chiedo invece il premier Conte intanto tutto il mondo del pallone allenatore giocatore la visita della giornata di campionato più chiara con culi Bali bersaglio dei cori razzisti a San Siro l’economia la capitalizzazione complessiva delle società quotate a Piazza Affari stata fino a 543 miliardi di euro pari al 33,5% del PIL e quanto si legge nella Revue Vimercati 2018 di borsa italiana su dati aggiornati al 21 dicembre dell’anno scorso il dimagrimento evidente a causaun calo dell’ indice Fuzzi Mib del 15,8% Aprile 2017 Milano valeva Infatti 644 miliardi pari al 37,8% del prodotto interno lordo l’indicatore della ricchezza del paese la cronaca nuovo fascicolo di indagine sulla tragedia dell’hotel Rigopiano la procura di Pescara notificato sette avvisi di garanzia per il reato di frode in processo penale e depistaggio a carico del personale della prefettura di Pescara compreso le Ripeto la cosa di avere occultato il brogliaccio delle segnalazioni del 18 gennaio 2017 per nascondere la chiamata di soccorso fatta alle 11:38 dal cameriere Gabriele D’Angelo al centro soccorsi in chiusura andiamo in Spagna Dove è approdata oggi la nave Open Arms con a bordo 310 migranti Salvati il 21 dicembre da unità della legge spagnola proactiva Largo delle coste libiche tra loro Ci sono 139 minorenni intanto 42 migranti sono stati soccorsi ieri sera da un pattugliatore della Guardia di Finanza largo di Pantelleria e trasferiti a Trapani un altro extracomunitario che si trovava in precarie condizioni di salute a bordo della stessa marca è stato soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera si trova adesso ricoverato nell’ospedale di Pantelleria tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

