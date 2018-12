Ultime Notizie Roma del 28-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura file premier Giuseppe Conte della conferenza stampa di fine anno non escludere Infatti anche un tagliando al contratto di governo del MoVimento 5 Stelle lega il discorso esula dalla sensibilità del premier Semmai l’esigenza motore della insieme a una delle forze politiche verrà comunicata all’altra io né verrò eventualmente metto a parte se fosse un istanza condivisa e se ci fosse una soluzione prospettata auspica aggiunge con te che sia condivisa che non di stabiliti L’esperienza di governo il presidente del consiglio poi precisa che al momento in cambio di ministri è un periodo ipotetico del quarto grado Con te si dice orgoglioso del reddito di cittadinanza come misura di equità sociale sia Chiara con il leader dei 5 Stelle Di Maio è stato Crocifisso per aver sostenuto sempre il provvedimento è bagarre alla camera sull’esame della manovra maggioranza di governo sono pronti alla fiducia per ridurre i tempi dura la replica delle opposizioniabbandonato la conferenza per protesta contro il presidente fico che non ha fatto votare la richiesta di sospensione dell’aula posso aumentare i tempi degli interventi ma nella consapevolezza che questa legge di bilancio non può arrivare al Quirinale il primo gennaio ha detto alla fine sono ripresi i lavori ma fico non è più in garanzia detto Boschi del PD il Partito Democratico ha presentato intanto ricorso alla consulta sulla manovra sollevando conflitto di attribuzioni con il governo la cronaca Una sessantenne sarà Parisi è stata uscita con colpi di pistola a Giarre il omicidio avvenuto in strada vicino all’abitazione della donna sparata è stato l’ex marito dal quale era separata da anni che poi si sarebbe sparato con la stessa arma soccorso dal 118 è morto in ospedale a Catania dove è stato trasferito in elicottero ultima notizia di cronaca in chiusura tragedia a Falciano in provincia di Caserta dove in un dialetto è stato ritrovato il corpo senza vita della 63enne Concetta Salomone che abitano a poca distanza da donna presentava ferite la Frontera inverter una puzza di sangue sul posto i Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Mondragone non è ancora chiaro cosa sia accaduto sembra che la donna avesse litigato qualche ora prima con il marito ma i carabinieri non escludono nessuna altra ipotesiuna rapina finita male è tutto grazie per averci seguito le io tornavo alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa